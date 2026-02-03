頂大男「年終2位數」崩潰！網全看傻：羞辱員工？

生活中心／江姿儀報導



農曆春節將至，各家企業正忙著舉辦尾牙活動，陸續席開多桌酬謝辛勞的員。不少上班族最期待的就是「年終獎金」話題，都會好奇今年公司到底會發出幾個月的年終，甚至比拚誰領的多，準備年後跳槽。不過幾家歡樂幾家愁，1名頂大畢業的網友查收公司發放的季獎金，驚見金額只有「84元」，辛酸道「這是什麼可悲的數字，是不是要離職了」。





頂大男崩潰曝「年終領84元」！網見「薪酸真相」全看傻：羞辱員工？

頂大畢業的原PO發文分享年終獎金數字，「只有少少的84元」。（圖／翻攝自Dcard）

廣告 廣告

原PO本月1日在Dcard無奈發文，曬出名為「薪資獎金」進帳的截圖，透露自己已入職半年多，但底薪不高，近日終於收到公司發放的季獎金，結果入帳金額只有84元。原PO語帶嘲諷表示「這是什麼可悲的數字」，對任職公司充滿失望，忍不住問「是不是要離職了？」，是否要去追求更優渥的待遇。

頂大男崩潰曝「年終領84元」！網見「薪酸真相」全看傻：羞辱員工？

網友一看全傻眼「你這是激怒獎金吧？」、「羞辱獎金」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引發熱烈討論，網友一看全傻眼，無情留言吐槽「還好沒扣轉帳費10元」、「以前領過600以為已經夠少了」、「84塊，要是我是老闆，我寧願不發」、「你這是激怒獎金吧？」、「羞辱獎金」、「怎麼不乾脆多發3塊湊整數？」、「沒事，我收到60元～」、「我領過49元，當時收到入帳通知還疑惑了一下，查看明細才發現是年度獎金，這樣有安慰到你嗎？」、「發這種金額不會覺得尷尬或羞恥嗎？」、「84塊的話，我寧願老闆不要發」、「第一次看到84塊這種數字」、「可以在公司群組說『這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料』」、「如果有十萬底薪，請用87元羞辱我！」、「是我真的會問主管是當我乞丐，還是在羞辱我？」，原PO親回「貧賤不分學歷」、「如果（月薪）有十萬的話，儘管羞辱我」。不過也有人持不同看法，猜測問「是不是你提過離職，或老闆知道你想走了？」、「有沒有一種可能是您的業績就只值84？」。





原文出處：頂大男「年終領84元」崩潰！網見「薪酸真相」全看傻：羞辱員工？

更多民視新聞報導

威力彩「頭獎衝8.7億」 100％必中「28注包牌法」曝光！

威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！

買樂透、尾牙摸彩快看！專家授「中獎秘訣」：4生肖更易中

