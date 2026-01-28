頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

一名25歲替代役搭乘多元計程車和司機起口角，遭丟包在台64線上。（圖／東森新聞）





溫姓替代役25日遭丟包台64線快速道路，倒臥車道接連被4車輾過死亡。涉嫌丟包的林姓駕駛供稱，溫男當時情緒激動、踹駕駛座椅背，才會請對方下車；但溫男的同袍指稱，溫男為人溫和有禮，從未想過他會與人發生激烈衝突。

警方調查，現年25歲、畢業自知名大學且有雙學士學位的溫男，當天凌晨2時07分搭上林男的多元計程車，準備自文山區前往新北板橋住處，之後卻被林男丟包在快速道路，接連遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男駕車輾過，救護獲報趕抵現場，確認溫男四肢嚴重變形、頭部嚴重受創，當場死亡。

廣告 廣告

林男供稱，溫男當時突然踢他椅背，當下覺得害怕、有危險，才請對方在快速道路下車。車內行車紀錄器也錄下「咚咚」的聲響，以及林男多次咆哮、叫罵「不要這樣踹」，過程中溫男完全沒有回話，最後只剩下開門聲。

同袍對衝突不敢置信

警方除依過失致死罪，將林男與輾過溫男的4名駕駛移送，也要追查溫男當時是自行下車，還是被林男拖下車，以釐清全案關鍵。

溫男在鐵路警察局服役的同袍表示，溫男身形瘦小、性格內斂、待人溫和有禮，所有人不曾想過他會與人發生激烈衝突。而溫男的解剖報告，預計2個月內出爐，屆時將公布確切死因。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

快訊／高雄男拒檢來回衝撞 警開15槍5小時逮人

5歲男童疑遭生母男友施暴！ 頭、臉多處瘀青

