頂大畢業敵不過「這技能」？女面試7連敗薪資一路砍 內行揪致命傷

一名女子分享，她參加就業博覽會時，發現多數企業都在徵求工程師職缺，自己身為政大日文系畢業生，面試7間公司全數落榜，甚至開出的薪資條件一路下修，讓她壓力大到身心俱疲。（示意圖／資料照）

不少大學生畢業後，都希望能找到與自身科系相關的工作，但在實際求職過程中，卻往往頻頻碰壁。一名女子分享，她參加就業博覽會時，發現多數企業都在徵求工程師職缺，自己身為政大日文系畢業生，面試7間公司全數落榜，甚至開出的薪資條件一路下修，讓她壓力大到身心俱疲。對此，網友也紛紛替她點出三條可能的出路。

一名女網友在論壇《Dcard》發文指出，她是政大日文系應屆畢業生，自認沒有其他專業技能，唯一的優勢就是日文能力，已通過JLPT N1、J.TEST與JPT等檢定，成績皆在中上水準。近期前往就業博覽會求職，卻發現現場多數公司僅開出工程師相關職缺，讓她連自我介紹說出「日文系」時都覺得尷尬。

原PO表示，在人力顧問公司的協助下，她已面試7間公司卻全數未獲錄取，且薪資條件一次比一次低。她坦言，自己既不會寫程式，也不熟悉行銷技能，只好考慮從實習職缺做起，目前正自學Google Analytics、Google Ads等工具，打算等農曆年後職缺增加再重新投遞履歷。

求職不順也讓她承受極大壓力，甚至出現掉髮、毛囊炎等身體狀況。她表示，會先把身體顧好，再繼續思考下一步方向，並無奈感嘆：「語文系的悲哀，究竟何去何從？」

貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛提出建議與方向，有人歸納出三條可能出路，包括「跨考商管相關研究所，只要考上台政清交成或四中以上科系，就有機會進入金融業」、「應徵與日本有業務往來的科技公司或外銷業務職缺」、「先從小公司採購或助理做起，累積2至3年經驗後再轉進科技業」。

也有網友建議她嘗試日商或海外發展，「去日商應該很搶手」、「中國不少日企都缺懂日文的人才，如果英文也不錯，年薪破百萬不是問題」、「到日本補念研究所」、「考公務員或外交、僑務體系，有語言專長相對有優勢」，為原PO提供多元的求職方向。

