頂大畢業生台64線遭丟包被輾斃 教授不捨：他說未來想要出國唸書

25日凌晨，一名25歲溫姓男子飲酒後，搭乘林姓司機駕駛的多元計程車返家，在行經新北市台64線快速道路時，疑似因踹車門及椅背遭司機要求下車，溫男倒臥在內側快車道不久就遭4輛車接連輾過，當場身亡。溫男為政治大學新聞學系畢業生，離世消息傳出後令昔日師長與同學相當不捨，政大特聘教授林日璇也在昨（28）日發文悼念。

政大新聞系畢業的溫姓男子在台64線遭丟包後不幸身亡，師長發文悼念，警方持續釐清案情。（圖／翻攝畫面）

林日璇形容，溫男是她「認識過最有熱情的新聞系學生之一」，兩人初相識時，他仍是新聞系大三學生，卻主動修讀研究所的全英文課程，「他說未來想要出國唸書，想多學習研究」。她也提到，溫同學課堂表現出色，後來主動加入研究團隊，成為少數以大學生身分參與實驗研究的成員。

林日璇寫道，溫男「認真、有熱情，對未來有好多想法」，除新聞專業外，也跨修企管課程，並曾至知名保養品牌實習，校內活動與新聞稿撰寫工作中都能看到他的身影。「我熟識的你總是非常貼心，你總是優雅又從容、永遠都帶著笑容與我們相處共事，從你身上我看到了大學生對未來的憧憬、對自己的期許、好似當年我對於未來的期待與未知」，原本期待他擁有燦爛未來，卻等來令人心碎的消息，「期待未來在天堂與你相遇，我們再聊聊不同事情，願你要開心、享受永遠的福樂」。

目前該案由警方勘驗林姓司機的行車紀錄器發現，溫男自上車至案發的12分鐘內全程不發一語，期間曾傳出疑似踢撞椅背與車門的聲響，林姓司機出聲制止未果，隨後情緒失控怒罵並要求溫男下車，溫男仍未回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上慘遭輾死。

警方另發現車內先後出現2次關門聲，研判林姓司機曾下車查看，認為其說法疑點重重，將進一步釐清是否涉及強拉死者下車，以及溫男未見明顯醉態卻下車躺地的原因。林姓司機經檢方複訊後以5萬元交保，確切案情仍待進一步釐清。

