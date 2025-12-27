頂大畢業「改當水電工」！他1個月爽賺36萬嗨翻：勞動時代回來了

美國出現「藍領富翁」的現象。示意圖／翻攝自Pixabay

日媒報導指出，日本在護理、建築領域面臨勞動力的短缺，但在美國卻出現「藍領富翁」的現象。據一名在加州居住的水電工指出，他每個月可以賺進190萬日圓（約36.1萬台幣），是他擔任會計時的3倍之多。

根據《朝日新聞》報導，美國正在興起「藍領富翁」的現象，藍領是指以勞力獲得收入的職業，包含維修工人、水電工、技師、電路安裝師傅等等。報導指出，電梯和電扶梯技師的年薪中位數約為1660萬日圓（約新台幣315萬元）；電力線路安裝和維修人員的年薪中位數約為1440萬日圓（約274萬元）。

一名居住在加州的居民崇邁（Chong Mai）表示，他畢業於著名的加州大學柏克萊分校，原本在一家公司擔任會計，但他跟老闆關係不睦，一名朋友介紹他轉行去水電工，他在培訓中心實習後，發現即使是零基礎的新手，收入也比會計高。

崇邁透露，他現在擔任水電工，每個月可以賺進190萬日圓，是他做會計時的3倍之多。他坦言，剛開始轉行時很擔心能不能勝任，正式工作後，發現這份工作很辛苦，前3個月手上每天都會磨出水泡。

不過，他也坦言現在生活更彈性，他只在早上6時至下午2時30分做水管工，剩下時間都在和妻子散步、跟朋友吃飯，陪姪女玩耍，跟會計的爆肝生活大不相同。另外，崇邁表示，在會計工作期間培養的談判技巧、數學知識還是很有用，而且他很享受動腦筋、親手創造的過程。他開心表示，體力勞動的時代又回來了，「人工智能可以代替人思考，但它不能代替人工作，我非常幸運能擁有這份工作和這份事業」。



