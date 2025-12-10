頂大碩士連收6封「台積電屎缺」邀約 網嘆：太可惜了

國立成功大學一名電機碩士畢業生原本期待能進入竹科工作，卻接連收到台積電設備工程師的面試邀約，工作地點從嘉義廠、南科廠一路變成高雄廠，讓他感嘆應該早點接受面試機會，貼文引發討論。

新竹科學園區。（示意圖／翻攝自新竹科學園區網站）

原PO在Dcard科技業板發文表示，「一開始收到設備想說拒絕等好一點的，結果五封都是設備，再次拒絕後約一個多月都沒有任何面邀，覺得絕望所以近期再去官網更新一下履歷，結果還是來設備，然後還越收越『屎』，早知道南科的時候就該接受面試了，沒事就純抱怨，反正錢都一樣多就好了，希望會收我，我會好好奉獻我的身軀賣命賺錢的。」

廣告 廣告

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人留言表示，「不是你不夠優秀，是現況這個pool比你優秀的人更多」、「就算你錄取了竹科的職缺，沒多久一樣把你往高雄嘉義扔，因為新廠一定會跟老廠要人，而你是最菜的」、「現在這麼凍，有收到就很好了吧」、「你就繼續挑」、「去高雄廠吧，順便體驗新蓋好的台積電」。

不少網友對於頂尖科系畢業生從事設備工程師工作感到可惜，留言表示「成大電機去蝕刻設備太可惜了」、「誇張，電機連製程都沒有？」、「頂大電資也要來投設備、修設備，那原本讀的專業完全用不到」。此外，也有求職者無奈表示，「我也都收到南部，一開始還有製程，後面全是設備」、「珍惜邀約吧，我現在連台積設備都沒收到」、「沒事，我也沒收到竹科的」、「我也都只收到廠務」。

延伸閱讀

不沾鍋塗層藏毒素！毒物專家示警：千萬別先熱鍋

年末運勢翻轉！12星座集體拼翻身 擺脫逆境迎接新氣象

喜獲公假15天！台積電員工被教召怕HR擋 網笑：恭喜放風