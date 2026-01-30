頂大雙主修生魂斷台64線 政大師長悲嘆：我們失去想培養的人才

（記者石耀宇／綜合報導）新北市台64線快速道路日前發生一起多元計程車丟包致死事件，25歲溫姓替代役男不幸喪命。政治大學學務長蔡炎龍近日發聲悼念，直言溫男是一名「本來擁有無限可能的學生」，卻在人生正要展開時戛然而止，讓師長與同學難以接受。

蔡炎龍指出，溫男為政大新聞學系、企業管理學系雙主修畢業生，在校期間表現穩定、口碑良好，是校方心中「希望培養出來的人才典範」。他形容，溫男並非外放型的亮眼人物，而是溫和內斂、願意默默付出的人。校內職涯中心同仁也曾多次提到溫男的貼心與可靠，不僅協助行政事務，還幫忙撰寫新聞稿，但每次都謙虛地說「自己沒有做什麼」。

蔡炎龍坦言，他一直相信溫男未來會有傑出表現，甚至曾想像對方有一天風光回到母校，與學弟妹分享人生經歷，「只是這一天，永遠不會來了。」

案件發生於25日凌晨，溫男搭乘46歲林姓駕駛的多元計程車，從台北市文山區返回新北市板橋住處，途中卻在台64線西向高架路段下車，隨後倒臥車道，接連遭4輛車輾過身亡。

林姓駕駛供稱，雙方因踢椅背等問題發生口角，溫男自行要求下車。不過警方調閱行車紀錄器後發現，溫男在車內全程未出聲，僅錄到疑似踢踹聲響，隨後是駕駛制止與關門聲，雙方說法出現落差，家屬也質疑是否涉及強行拖下車，相關細節仍待司法釐清，目前警方已改朝「重大刑案」進行偵辦。

蔡炎龍直言，這起事件本身「並不尋常」，即便乘客真的喝酒或行為失當，也不應被置於快速道路這樣的高風險環境。他感嘆，對溫男的離去原本只有悲傷，但隨著更多細節浮現，「心中又多了一層憤怒」。

涉案駕駛所屬的叫車平台Bolt則表示，已第一時間對司機停權，並將配合警方與司法調查；平台也對家屬致上哀悼，強調後續處置將視調查結果而定。

