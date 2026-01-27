頂大雙學位學霸被丟包台64遭輾亡 檢解剖追真相

25日凌晨2點多，台64線發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





25日凌晨2點多，台64線發生一起死亡車禍，25歲的頂大雙學位學霸溫姓男子，接連被4輛車輾過喪命，他的遺體在27日早上已經解剖完畢，報告預計在兩個月內會出爐，而整起案件疑點重重，警方後續要追查，當時溫姓男子是自行下車，還是被拖下車。

忍不住啜泣頻頻拭淚，到板橋殯儀館等待遺體解剖。他們是25歲頂尖大學雙學位學霸，溫姓男子的家屬以及親友，無法接受寶貝兒子搭多元計程車回家，卻被丟包在台64，接連被四輛車輾過喪命。警方：「大哥大哥，你有撞到他嗎。」

25日清晨，警方獲報趕上台64，遠遠就看到自小客車停在前方。溫姓男子倒臥在快速道路內線車道，頭部嚴重受創，肢體多處骨折，已經明顯死亡。法醫高大成：「如果斷腳的話，應該是走路被撞，如果倒下去是手被撞到，什麼部位斷掉，那都有可能，因為到上半身來的話，代表他可能已經躺下了。」

整起案件疑點重重，警方調查溫姓男子。25日凌晨2點07分，從北市文山區上車，要返回新北市板橋，卻疑似和多元計程車運將發生糾紛。檢警檢視車內行車紀錄器，錄下咚咚聲響，司機多次叫罵「你在幹嘛，不要這樣踹」。接著激動咆哮，過程中溫姓男子都沒有回話，最後只剩下開門聲。警方還要追查，溫姓男子是自行下車，還是被拖下車。

運將供稱，因為溫姓男子突然踢他椅背。當下覺得很害怕覺得會有危險，才會請他在台64下車。4名駕駛和涉嫌丟包的運將，全被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。複訊之後被諭令，一萬到五萬元交保。至於解剖報告，則預計2個月內出爐，要釐清確切死因。

