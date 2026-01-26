頂大雙學士役男下月退伍！生活單純忙面試 遭運將丟包台64線慘死

社會中心／新北報導

溫姓替代役慘被丟包在新北市台64線快速道路西向27.5公里處，被4車接連輾死。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線高架道路25日凌晨發生一起死亡車禍。一名擁有頂大雙學士學位溫姓替代役男（25歲），搭乘多元計程車返家途中，途中疑因不勝酒力踹踢椅背與林姓司機（46歲）爆發口角，竟遭對方丟包於高架橋上，隨後遭後方4輛來車連環輾斃。據了解，溫男預計下個月就要光榮退伍，平日生活單純、作息規律，近期正積極準備求職面試，如今卻因不幸慘死讓原本即將展開的大好前程戛然而止。

這起悲劇讓警界與死者同袍感到震驚與不捨。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍證實，溫男的學經歷相當優異，求學期間便是資優生，擁有國內頂尖大學的雙學士學位。溫男於2025年10月9日分發至鐵路警察局服役，雖然服役時間不長，但在長官與同梯眼中，他是個生活相當單純的大男孩，平日作息也十分正常規律。由於即將在下個月退伍，溫男近期正利用勤餘時間積極投遞履歷、準備面試，希望能無縫接軌步入職場，展開人生新篇章，沒想到卻在退伍前夕遭遇死劫。

死亡車禍發生現場。（圖／翻攝畫面）

據警方調查，25日凌晨2時許，溫男在台北市文山區興隆路二段飲酒後，透過叫車平台搭乘由林姓男子駕駛的多元計程車，目的地為新北市板橋區長江路與民生路口。車輛行駛至台64線快速道路西向27.5公里處時，溫男疑因酒醉失控，不斷踢踹駕駛座椅背，此舉引發林姓司機強烈不滿。雙方在車內爆發激烈爭執，林男盛怒之下將車違規停靠，喝令溫男下車，隨即報警稱「與乘客糾紛趕人下車」後便駕車離去。

溫男遭丟包後，疑因不勝酒力步伐踉蹌、倒臥在危險的高架道路內側車道上。當轄區警員接獲通報趕抵現場時，驚見溫男已遭後方車輛連續輾壓，導致頭顱破裂、肢體嚴重扭曲變形，死狀相當悽慘，已明顯死亡。

警方隨即封鎖現場調查，發現現場留有第一輛肇事的陳姓駕駛（39歲）及第二輛邱姓駕駛（26歲）。經擴大調閱監視器追查，發現另有兩車涉案，循線通知第三輛簡姓駕駛（54歲）及第四輛魏姓駕駛（45歲）到案。簡男、魏男供稱，當下雖感覺壓到異物，但以為是「壓到車子零件」或掉落物，因此未停車查看便直接駛離。

全案經偵訊後，警方認定林姓司機惡意丟包乘客致生事故，以及4名駕駛涉嫌過失致死。全案依《刑法》過失致死罪嫌將林男及4名駕駛移送法辦；林男另因違規行駛及拒載，依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。

