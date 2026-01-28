頂大雙學士慘遭4車輾斃 老師發文哀悼「最有熱情的新聞系學生」

即時中心／林韋慈報導

近日發生一起悲劇事件，溫姓男子在搭乘多元計程車時被司機丟包於高速公路，隨後遭4輛車輾斃。而溫男的大學老師也在今（28）日發出哀悼文，表示他是一名積極向學的好學生，並且協助許多項目，事發後她感到震驚與不捨。

據司機表示，溫男上車後態度不佳，踢椅背與車門，引發口角，隨後表示要下車，司機因擔心安全便報警。然而，警方調查行車紀錄器畫面發現，溫男全程未發一語，僅有三聲「叩、叩、叩」的聲響；司機則表示「可以躺下但不要踹」，隨後情緒失控並口出髒話，並有三次車門開關聲。警方已對溫男進行解剖，但化驗報告仍需約兩個月才能出爐。事件引發社會關注，溫男的周遭人士也表達哀痛。25歲的溫男為頂大雙學位畢業生，即將於今（2026）年2月退伍，在鐵道局擔任替代役期間性格溫和，積極準備求職。

今日，溫男的大學老師發文表示，稱他是「最有熱情的新聞系學生」。老師回憶，2022年春季班首次認識溫男時，他還是新聞系大三學生，隨後修讀全英文碩士課程「Virtual Reality and Digital Technology」，表現出色、英文口說與寫作流暢，並取得高分。

老師表示，溫男積極參與研究團隊，是該團隊第一位大學生成員，協助宣傳實驗、招募參與者，展現出對傳播科技與未來的高度熱情。他還跨系修課，在企管系學習，並曾於頂級保養品牌實習，在校大型活動中亦活躍，協助撰寫新聞稿。老師形容，溫男「認真、有熱情、對未來充滿想法」，並期待他找到自己的熱情、全心投入追求夢想。

老師最後表示，去年仍透過Messenger聊著溫男實習的點滴，對他未來的發展充滿期待，卻沒想到前天收到令人心碎的消息，也希望逝者安息。



