頂大17碩博班註冊掛零 未達標準、報考減少是主因

（中央社記者許秩維台北29日電）教育部今天公布114學年大專新生註冊率，有6所頂大的17個碩博班註冊率掛零。學校分析，原因包括報考者未達最低錄取標準、報考人數不足等。

教育部今天公布114學年大專新生註冊率，公私立大專共有54個碩博班註冊率掛零；其中台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學、政治大學等6所頂大，共有17個碩博班（含日間、在職）註冊率掛零。

中央大學有8個碩博班新生註冊率掛零，中央大學校方透過文字回應，114學年無新生註冊的碩博班招生名額各約1至2名，報考人數為0至2人不等，主要因為報考人數不足或未達錄取標準，以致無人註冊就讀。

中央大學指出，部分領域因產業薪資優渥，許多碩士畢業生選擇直接就業，而非攻讀博士，部分領域則因市場需求相對有限，考生可能更傾向選擇跨領域或新興熱門領域博士班；博士教育為國家研究量能的基石，學校將持續強化跨域合作與產業連結，並積極培育研究人才，以鞏固高階研究的發展動能。

台大114學年註冊率掛零的是物理治療系博士班；成功大學則有2個博班註冊率掛零，分別為國際企業研究所博士班及統計所博士班。

台大校方表示，物理治療系博士班114學年招生有2人報名，經審查學術背景或研究方向，與系上發展重點及培育目標有落差，基於維護教學與研究品質考量，依既定標準未錄取新生。

成大校方說明，統計所博士班核定錄取2名，有2人報考，國企所核定錄取1名，有1人報考；由於統計所與國企所畢業生在資料科學領域、科技業、商業等領域皆極具競爭力，碩班學生畢業後大多選擇進業界發展，導致報考博班人數大幅減少。

成大提到，經招生委員會專業審慎評估後，未有申請者符合該所博士培育的整體學術要求，由於未達最低錄取標準，因此未予錄取。（編輯：吳素柔）1141229