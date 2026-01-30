頂大25歲男遭丟包台64慘死！工會怒批：全輸只有「他」贏 制度漏洞害命

實習記者藍子瑄／台北報導

台64線丟包案，政大雙主修學霸慘死。（合成圖／資料照）

頂大畢業的25歲溫姓男子，25日凌晨透過叫車APP搭乘多元計程車返家，途中與46歲林姓司機發生口角，遭丟包在台64線快速道路，因深夜視線不佳，隨後遭4輛車撞擊身亡。案件曝光後引發社會關注。對此，駕駛工會指出，現行規定僅規範司機與車隊，叫車平台未納入管理，出事無須負責，呼籲交通部儘速修法。

針對此案，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長、台北市計程車駕駛員工會發言人李威爾表示，早年計程車叫車系統多由各車隊自行管理，責任歸屬明確；但自從Uber、Bolt等叫車平台數量增加，營運模式也出現轉變。

李威爾進一步指出，這類平台多以「資訊業」名義運作，實際卻掌控派遣、媒合甚至管理權限，但現行交通法規仍無法約束這些叫車平台，導致責任歸屬出現漏洞。

李威爾痛批，依現行制度來看，此次丟包事件中「身亡的男大生輸、家屬輸、丟包司機輸、輾壓的4名駕駛輸、車隊也輸，所有人都輸，只有一個贏——系統平台。」他指出，司機、車隊都必須面對行政與刑事責任，但消費者因信賴平台品牌而使用叫車服務，一旦出事，平台卻僅需對外表示「深表遺憾」，不必承擔任何法律責任，極為荒謬。

工會強調，現行《客運服務業申請核准經營辦法》若不修法、不將系統業者正式納入管理，類似悲劇恐怕難以避免。李威爾也向交通部喊話，要求正視問題，「不要再龜縮，請把那些放在櫃子裡、早已積滿灰塵的修法資料重新拿出來，別再讓賺最多、卻不用負責的系統業者置身事外。」

