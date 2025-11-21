頂奢飯店房價破紀錄，體驗揮霍潮來了！富豪甘為「被叫出名字」一擲千金

即便外國遊客赴美人數下降，白領階層就業低迷，飯店奢華客房價格卻逆勢上漲。

根據飯店業數據公司CoStar統計，目前美國奢華飯店的平均每日房價創史上新高，達394美元（約合新台幣1萬2250元），比起次一級最貴飯店平均房價高出168美元，該差價在2008年時只有60美元，如今卻也創下史上新高。

《華爾街日報》分析，近年來受到股市上漲、房地產收益增加，更富裕的旅客，正毫不吝嗇在住宿大肆揮霍。尤其是美國人在累積一批名車、名錶後，正把更多金錢花在「體驗」上，包括旅行。多代同堂的旅行比過去更受歡迎，祖父母也更願意支付高額住宿費用，以便讓子女、孫輩都能同住。「他們不想要擁有兩間臥室的套房，而是別墅和遊艇。」

這些口袋深、敢花錢的旅客，也更青睞位在偏遠、鮮為人知地區的飯店，像是私人島嶼、靜謐山區、傳統村落，能讓他們得到在主流目的地無法感受的隱私感和個人探索體驗。

這種對奢華旅遊的需求，正促使高端飯店業者擴張。如旗下擁有15間飯店的蒙太奇國際（Montage International），計劃未來3～5年會把規模擴大一倍。另外，擁有超過20間飯店的科林西亞（Corinthia），位在美國紐約曼哈頓上東區的薩里飯店（Surrey Hotel），一年前進行大規模翻修後重新開業，12月週末房價一晚逾2000美元，並要求至少入住兩晚，卻仍引起市場關注。

不只硬體要能滿足貴客需求，服務水準也得超越顧客期待。以科林西亞為例，員工都經過培訓，要求車輛到達路邊的15秒內，就要打開車門，前檯電話聲若響起，3聲內一定要接起，還要能叫得出客人的名字。該公司執行長卡森（Simon Casson）表示，這些能預測需求、竭盡全力滿足顧客需求的員工價值，會直接反應在該集團飯店房價上。

然而，這股頂級奢華飯店熱潮，對大型連鎖飯店集團而言，卻是憂喜參半。如全球最大連鎖飯店希爾頓，2025財務年度第三季財報就顯示，未計利息、稅項、折舊及攤銷前的獲利雖較去年同期成長，表現也超乎預期，但每間可售房收入卻小幅下滑，並下修其部份成長預估。

原因在於希爾頓同時擁有康萊德（Conrad）、華爾道夫（Waldorf Astoria）與大量中高階品牌，但當市場走向兩極化時，奢華品牌的強勁成長卻被中階品牌的疲弱抵銷，因此希爾頓整體獲利看來穩健，但在飯店業較關注的每間可售房收入卻出現波動或下滑。

旅遊媒體Travel and Tour World指出，後疫情時代的旅遊經濟，成為兩種截然不同的現實：一部份美國人正在縮減假期，把基本開支置於休閒之前，但富裕旅客正推動歐美旅遊業走向繁榮，顯示更加鮮明的社會階級鴻溝正在出現。

資料來源：The Wall Street Journal、Yahoo、Travel and Tour World、Hospitality Net、Hilton、Investopedia

核稿編輯：楊少強

責任編輯：林易萱