頂尖女棒選手齊聚台中 「2025 台灣女子棒球聯賽」洲際棒球場圓滿落幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】歷時近半年的「2025 台灣女子棒球聯賽」一路從北、中、南激烈預賽一路比拚至最終決戰，全國 13 支女子棒球隊的頂尖選手齊聚台中，爭奪年度最高榮譽。今年冠軍戰更首度移師國際級規格的台中洲際棒球場，不僅象徵女棒運動發展的里程碑，也再度展現台中作為運動城市的能量。台中市政府副市長黃國榮今（30）日在運動局長游志祥陪同下出席頒獎典禮時表示，感謝主辦單位多年耕耘，也肯定選手整季以來的努力付出，並向所有參賽隊伍與獲獎選手致上祝賀，期盼未來吸引更多女性投入棒球運動。市府也會持續推動運動平權，全力支持女子棒球發展。
黃副市長指出，盧市長高度重視女性運動，並全力協助各項女棒賽事在台中舉行。台灣女子棒球聯賽自 2020 年創立至今已邁入第 6 年，本季共有 13 支球隊參賽，並在北、中、南三區進行預賽，讓女子棒球能更加扎根並被更多民眾看見。台中多年來都是中區預賽首選場地，2022 年也曾於萬壽棒球場舉辦冠軍賽。今年賽事首度進入洲際棒球場，不僅大幅提升比賽規格，也讓選手能站上媲美國際賽事的舞台，為球隊拚搏最高榮耀。
運動局表示，此季參賽隊伍由科班與非科班選手組成，展現女子棒球的多元樣貌。台中向日葵女子棒球隊在中區預賽中邀請世壯運金牌前輩到場指導，陣容堅強、選手表現亮眼。其中陽明交大選手張恩淇在學業與訓練間取得平衡，多場比賽擔任先發投手並展現穩健投球，是隊上不可或缺的關鍵力量；而入選明星賽並拿下躍進組打點獎的蔡依均也分享，最享受的就是與隊友共同奮戰的時刻，希望透過自身表現讓更多人注意女孩們的棒球實力並進場支持。
主辦單位表示，感謝盧市長與市府團隊長期支持，使女子棒球能持續成長。此季以「我們主場」為主題，預賽首次導入日本女子職棒常見的「球隊協辦賽事」模式，從主場日活動企劃、場地佈置、球僮安排到賽事宣傳，都由球隊共同參與，不僅增加選手參與感，也讓更多人透過賽事關注女子棒球，在球迷與球隊之間建立更緊密的連結。
運動局補充，盧市長積極推廣女性運動，並在多個領域同步推動。女子棒球方面，除辦理「大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽」及「2025台中市金龍盃全國女子棒球菁英賽」外，女子足球、企業女子壘球、路跑、街舞、運動舞蹈等運動項目也在台中蓬勃發展，展現女性運動多元且充滿活力的一面。市府將持續打造友善運動環境，讓更多女力在台中綻放。
今日頒獎典禮由副總統蕭美琴、立法委員何欣純、運動部次長鄭世忠、台中市副市長黃國榮、運動局長游志祥，以及來自女子棒球與棒球界多位重要貴賓共同出席，包括台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長吳思瑤、理事長錢欣婷、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏等人，一同見證 2025 球季的精彩與圓滿落幕。
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
MLB》如何打敗宇宙道奇？小球隊老闆提議設立「薪資上下限」
「宇宙道奇」達成隊史首次世界大賽連霸，他們花了很多很多的錢，團薪帳單高達3.21億美元（新台幣100.7億，聯盟第2），對手藍鳥也付出2.39億美元（新台幣75億，聯盟第5）。棒球是北美4大聯盟唯一沒有薪資上限的球隊（棒球、籃球、美式足球、冰球），只有棒球可以組成真正的超級球隊。中時新聞網 ・ 5 小時前
中職》味全外籍教練團大震盪 全員不續約找大聯盟體系教練
味全龍今年戰績B段班收尾，2026年一軍教練團陣容變動幅度不小，據悉外籍教練團中的克魯茲、高須洋介和羅曼通通不續約。明年除了高機率加入的樂天冠軍教頭古久保健二，還會網羅來自大聯盟體系的外籍教練，堪稱是新球季教練團變動最大環節。味全今年重金網羅2大FA戰士朱育賢和陳子豪，加上限制解禁的王牌徐若熙、本土自由時報 ・ 13 小時前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 7 小時前
WBC／羅伯茲不想日本三本柱參賽原因曝 無奈管不了大谷翔平、山本由伸
世界棒球經典賽WBC將在明年3月展開，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前接受日媒《體育報知》專訪，自曝不希望「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希參賽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》徐基麟紀律問題遭戰力外 彭政閔有話要說
中信兄弟以個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊為由，將徐基麟放在60人名單外以示警惕，二軍教頭彭政閔今對此語重心長，希望徐基麟好好跟「美美」鄭浩均學習。徐基麟跟鄭浩均有不少共通點，都是2022年選秀加入兄弟，「美美」是第1指名，徐基麟是第2指名，兩人都在加入中信後動過手肘韌帶置換手術。而鄭浩均已自由時報 ・ 1 天前
日職/軟銀王牌恐離隊 傳有原航平給5球團黃金議約期
日本職棒軟銀鷹王牌右投有原航平，預料會在明（2日）被球團移出球員合約保留名單，日媒報導，雖然他傳出有意再次挑戰大聯盟，但在投身自由市場後，他預料會優先和日職一共5支球隊進行會面。中天新聞網 ・ 3 小時前
MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜
美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／先發輪值爆滿！專家曝道奇恐犧牲葛拉斯諾 當交易籌碼補外野牛棚
今年成功完成連霸的道奇，休賽季仍傳出將積極補強，近期有不少大聯盟內部人士透露，由於道奇先發輪值已經相當完整，不排除用強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）當作交易籌碼，來補足球隊弱項外野和牛棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》感覺大谷翔平打擊有點迷失方向 Roberts：揮了很多壞球
洛杉磯道奇球星大谷翔平本季在重回投手丘，進行投球復健的同時，打擊上依舊繳出好成績。不過他偶爾也會出現明顯的低潮，對此道奇總教練Dave Roberts表示，他確實覺得大谷翔平有時在打擊上似乎有點迷失方向。TSNA ・ 1 天前
棒球》進球隊滿1年自動轉正職 合作金庫比以前更火熱
台灣電力與合作金庫是台灣南、北兩大業餘社會人強權，城市球隊這10多年變多了，隨著台灣職棒環境變好，青棒球隊有變多趨勢，台電與合庫在選手退役後有穩定職涯發展機會，合庫總教練王燕國30日屏東球場受訪說，合庫民營化之後，選手進球隊只要滿1年、表現符合教練團期待，1年後自動轉正職，他形容說，「合庫如果要你，半暝嘛爬去，說真的要進來真的不容易。」有人退役才有缺。TSNA ・ 19 小時前
沒有不可能！菊池雄星拿大谷翔平「曾被嘲笑的這件事」鼓勵球員勇敢追夢
體育中心／綜合報導效力於美國職棒大聯盟道天使隊日籍投手菊池雄星，近期回到家鄉岩手縣盛岡市舉辦演講活動，除了拿自己過去挑戰大聯盟，卻被說「很快就會回來」的經驗，還以大谷翔平「二刀流曾被嘲笑不可能」的例子，鼓勵年輕球員們要勇敢追夢。FTV Sports ・ 5 小時前
中職》台鋼雄鷹火速補強 確定網羅1投1捕！
台鋼雄鷹持續補強戰力，備戰2026球季，11月21日驚喜宣布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，28日在各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今（30）天再與投手賴智垣、捕手劉時豪達成加盟共識，厚實投捕戰力。投手賴智垣生涯120場出賽都是後援，其中2022年單季40場出賽，拿下17次中繼成功，防禦率僅1自由時報 ・ 1 天前
黑豹旗》看台變「宜蘭主場」！羅東高工奪亞軍、教頭許下更大目標
羅東高工今年闖進黑豹旗4強，已是隊史最佳成績，今天冠軍戰1:4不敵平鎮高中，隊史最佳成績以亞軍作收，這同時也是宜蘭縣學校參與黑豹旗的最佳成績。新莊棒球場今觀眾幾乎擠滿內野看台，不少觀眾都是羅東高工球員親友家長，總教練何昱德透露，光是學校就包兩輛遊覽車前來新莊，也有家長是自行前往，「對方（平鎮高中）可自由時報 ・ 21 小時前
冬盟》中職聯隊史上第1次 富邦潘奕誠先發僅1局49球掉7分退場
冬季聯盟台灣海洋30日澄清湖球場午場開賽先馳得點，下半局迅速陷入苦戰，富邦悍將25歲投手潘奕誠先發只投1局49球掉7分皆責失退場，這是中職聯隊出戰AWB史上首次單一投手登板1局最多用球數，海洋大幅落後。TSNA ・ 23 小時前
經典賽》林子偉參戰WBC有意願 但身體復原狀況為關鍵因素
樂天桃猿林子偉在中職36年台灣大賽表現出色，是幫助桃猿奪得冠軍的重要功臣之一，被問及對於將進行的2026年第六屆世界棒球經典賽的想法，林子偉坦言有收到中華隊的詢問，但必須看身體恢復程度，才能確認是否再披國家隊戰袍。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前
日職/軟銀搶3億搶「台灣至寶」徐若熙 日媒曝還有備案
味全龍25歲王牌投手徐若熙申請海外移籍制度後，日本職棒軟銀鷹隊端出3年總額約15億日圓（約3億元台幣）的大型合約，成功取得交涉權，日媒分析，對於將補強先發視為最大課題的軟銀而言，能讓「台灣至寶」點頭談判，確實完成最重要的一步。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》奪冠後爆紅！日媒專訪12強隊長陳傑憲 曝生活大改變
中華隊去年在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下首座一級國際賽冠軍，精彩的旅程仍令球迷歷歷在目。正值一周年之際，日媒《Full-Count》特別專訪「台灣隊長」陳傑憲，回顧這段築夢歷程及冠軍帶來的生活變化。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》釀酒人想和怪物新人提前續約 外媒：談判不順利
密爾爾瓦基釀酒人怪物新人米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），今年6月才完成大聯盟初登板，如今有媒體報導，球團有意和他商議提前續約，但雙方在這件事上，目前尚未有共識。米肖羅斯基在6月12日對上聖路易紅雀之戰完成初登板，主投5局無安打無失分，表現一鳴驚人，之後又陸續繳出6局優質先發、5局無失分的投球內容，儘管接下來對上紐約大都會之戰踢到鐵板，但下一場面對洛杉磯道奇卻又繳出6局失1分、飆出12次三振的好投，才投了5場比賽，他就獲得青睞遞補入選國聯明星隊，寫下了大聯盟史上最少出賽次數（僅 5 場）入選明星賽的紀錄。不過米肖羅斯基在明星賽過後，表現卻不像先前那麼神勇，10場先發只有1場丟滿6局，使他賽季結束，以防禦率4.36的成績單坐收，不過三振功力依舊了得，66局送出87次三振。據《密爾瓦基哨兵日報》記者霍格（Curt Hogg）報導，釀酒人在這個休賽季，有意願和米肖羅斯基洽談提前續約，不過雙方的談判進展並不順利，尚未取得任何實質進展。米肖羅斯基今年才登上大聯盟，他至少要等到2028年賽季結束後才能獲得薪資仲裁資格，《MLB Trade rumor》認為，他在所有球種上都擁有極高麗台運動報 ・ 21 小時前