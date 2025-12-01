頂尖女棒選手齊聚台中 「2025 台灣女子棒球聯賽」洲際棒球場圓滿落幕

wm20251130193850425999

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】歷時近半年的「2025 台灣女子棒球聯賽」一路從北、中、南激烈預賽一路比拚至最終決戰，全國 13 支女子棒球隊的頂尖選手齊聚台中，爭奪年度最高榮譽。今年冠軍戰更首度移師國際級規格的台中洲際棒球場，不僅象徵女棒運動發展的里程碑，也再度展現台中作為運動城市的能量。台中市政府副市長黃國榮今（30）日在運動局長游志祥陪同下出席頒獎典禮時表示，感謝主辦單位多年耕耘，也肯定選手整季以來的努力付出，並向所有參賽隊伍與獲獎選手致上祝賀，期盼未來吸引更多女性投入棒球運動。市府也會持續推動運動平權，全力支持女子棒球發展。

運動部次長鄭世忠與永筑sunday女子棒球隊合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

黃副市長指出，盧市長高度重視女性運動，並全力協助各項女棒賽事在台中舉行。台灣女子棒球聯賽自 2020 年創立至今已邁入第 6 年，本季共有 13 支球隊參賽，並在北、中、南三區進行預賽，讓女子棒球能更加扎根並被更多民眾看見。台中多年來都是中區預賽首選場地，2022 年也曾於萬壽棒球場舉辦冠軍賽。今年賽事首度進入洲際棒球場，不僅大幅提升比賽規格，也讓選手能站上媲美國際賽事的舞台，為球隊拚搏最高榮耀。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒與貝思沛拉伽瑪飛鼠合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

運動局表示，此季參賽隊伍由科班與非科班選手組成，展現女子棒球的多元樣貌。台中向日葵女子棒球隊在中區預賽中邀請世壯運金牌前輩到場指導，陣容堅強、選手表現亮眼。其中陽明交大選手張恩淇在學業與訓練間取得平衡，多場比賽擔任先發投手並展現穩健投球，是隊上不可或缺的關鍵力量；而入選明星賽並拿下躍進組打點獎的蔡依均也分享，最享受的就是與隊友共同奮戰的時刻，希望透過自身表現讓更多人注意女孩們的棒球實力並進場支持。

台中市政府運動局長游志祥與各球隊受獎代表合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

主辦單位表示，感謝盧市長與市府團隊長期支持，使女子棒球能持續成長。此季以「我們主場」為主題，預賽首次導入日本女子職棒常見的「球隊協辦賽事」模式，從主場日活動企劃、場地佈置、球僮安排到賽事宣傳，都由球隊共同參與，不僅增加選手參與感，也讓更多人透過賽事關注女子棒球，在球迷與球隊之間建立更緊密的連結。

台中市副市長黃國榮與與各球隊受獎代表合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

運動局補充，盧市長積極推廣女性運動，並在多個領域同步推動。女子棒球方面，除辦理「大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽」及「2025台中市金龍盃全國女子棒球菁英賽」外，女子足球、企業女子壘球、路跑、街舞、運動舞蹈等運動項目也在台中蓬勃發展，展現女性運動多元且充滿活力的一面。市府將持續打造友善運動環境，讓更多女力在台中綻放。

台灣女子棒球聯賽今30日在台中洲際棒球場舉辦閉幕暨頒獎典禮。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日頒獎典禮由副總統蕭美琴、立法委員何欣純、運動部次長鄭世忠、台中市副市長黃國榮、運動局長游志祥，以及來自女子棒球與棒球界多位重要貴賓共同出席，包括台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長吳思瑤、理事長錢欣婷、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏等人，一同見證 2025 球季的精彩與圓滿落幕。