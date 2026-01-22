頂尖攀岩家挑戰「徒手爬101」！保鑣曝意外緊急應變方法

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日上午9點挑戰徒手攀登508公尺高的台北101，台北101董事長賈永婕21日也率團隊祈福拜拜祈求挑戰順利，但如果真的掉下來該怎辦？一位資深保鑣透露可能的緊急應變方式。

賈永婕跟霍諾德的合照。（圖／翻攝賈永婕臉書）

霍諾德因紀錄片《赤手登峰》震撼全球，此次他將在不使用繩索或任何安全裝備的情況下，僅憑雙手雙腳攀上101層樓。這場挑戰將透過Netflix全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）進行兩小時實況轉播。近日已有民眾目擊他在101外牆試爬，紛紛驚呼「心臟幫他漏了好幾拍！」

賈永婕日前在有安全措施的狀況下，登上台北101最頂端。（圖／翻攝賈永婕臉書）

然而「如果真的掉下來怎麼辦？」也是不能不考慮的問題，根據《NOWNEWS》報導，有位資深藝人保鑣表示，如果攀爬者在半空中發生意外，現場保全的首要任務是替後續救援爭取空間，相關應變措施應該早已有分工設計，比如說消防單位可能事前準備充氣床或救援設備，但現場維安能做的，就是「第一時間協助疏散周圍民眾、拉出安全距離，讓攀爬技術團隊與救援人員能順利進出場。」

該保鑣強調，保鑣的職責是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰。真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員。霍諾德即將面對的是高達508公尺的玻璃、鋼骨與混凝土結構，這場壯舉不僅考驗他的技術，也考驗整個團隊的應變能力。

