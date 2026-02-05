頂尖整形團隊操刀 《面子問題》直擊臉部重建醫療極限

記者潘鈺楨報導／當「面子」成了生存問題，還能只當外貌來看嗎？TLC旅遊生活頻道全新醫療紀實節目《面子問題》（About Face），聚焦一支來自洛杉磯的頂尖整形重建醫師團隊，挑戰多起醫療難度極高、極為複雜的臉部重建手術。節目不只記錄手術過程，更深入呈現患者被忽視、被誤診，甚至被告知已無能為力的身心歷程。這不僅是外貌的改變，更是重拾尊嚴與希望的過程。

Roostaeian、Rovelo與 Panossian三位醫師組成的專業團隊，長年站在重建外科的最前線，專門接手其他醫師束手無策、甚至被宣判「無法治療」的極端案例。他們不只是以技術動刀，而是從患者的人生出發，反覆權衡風險與可能性，在醫療極限中，尋找對患者最合適的治療方式，幫助飽受嚴重臉部畸形、重大創傷與罕見疾病所苦的患者，重新點燃希望，開啟人生新篇章。節目案例涵蓋巨大腫瘤、大面積胎記，以及意外事故造成的嚴重毀容。

這些看似「只是外貌問題」的病症，卻一步步侵蝕患者的自信與尊嚴，《面子問題》透過真實鏡頭，呈現整型重建醫師如何在醫療極限中，為臉部創傷的患者找回希望。敬請鎖定TLC旅遊生活頻道全新節目《面子問題》，2月7日起每星期六晚間11點首播。

