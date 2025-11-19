頂尖職缺等你來加一！證交所徵才進入倒數 金融科技人才快上車！
財經中心／師瑞德報導
臺灣證券交易所年度徵才報名即將截止！力邀金融科技人才加入，一同推動「智慧監理、智慧服務、智慧營運、智慧創新」四大發展願景，以智慧驅動金融市場，打造更安全、高效、普惠的交易生態。
隨著人工智慧（AI）、大數據分析與自動化技術席捲全球，證交所已搶先布局智慧金融應用，將資本市場中各界的需求轉化為可行方案，從對外的市場監理與投資人服務，到內部的流程優化與個人智慧助理，透過啟用AI、應用AI到活用AI三個階段，深度結合金融專業與創新科技，推動AI技術在資本市場應用落地。
證交所瞄準具跨領域背景的金融科技新血，期待能藉由財金與IT專業思維的碰撞，激盪出更多創新且多樣的視角。此次招募報名已經進入倒數計時階段，竭誠邀請擁有金融科技研究經驗、AI與大數據專案推動經歷，或是RPA開發與導入實務經驗的各位，加入證交所！掌握報名的最後機會，也掌握「金融＋AI」的新契機，與證交所一起開創資本市場的AI時代，以智慧驅動金融市場發展，並持續引領資本市場轉型浪潮。
證交所新進人員招募甄選報名至114年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。
