頂尖譯者對決AI！南韓翻譯大賽「ChatGPT完勝」 英文系教授：較貼近原意

OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT示意圖。美聯社資料照片



據南韓媒體今天（2/2）報導，南韓近日舉行翻譯大賽，由頂尖人類譯者對決人工智慧（AI），各自對古詩進行翻譯，結果顯示，多數英文系教授選擇了ChatGPT翻譯版本，教授們坦言，AI翻譯版本「較貼近原意」。

據《朝鮮日報》報導，南韓文化體育觀光部的「韓國文學翻譯院」，近日舉行一場盲測，安排專業譯者與生成式人工智慧模型ChatGPT，分別翻譯朝鮮時代作家張維的詩作《慎獨箴》，從韓文翻譯為英文，並請國內16名英文系教授進行評比，選出自己認為翻譯較佳的版本。

評比過程中，16名教授只會看到一份韓文原作，以及2種英文譯本，並不知道哪一份是AI生成，結果顯示，高達12名教授選擇了ChatGPT翻譯版，僅有2名教授選擇專業譯者的版本，剩下2名教授表示「難以選擇」。

支持AI版本的教授們表示，ChatGPT的翻譯，對於韓國歷史與文化，具備深入理解，也體現了原作的韻律與文體，例如原作中這一句：「上為天，下為地，若自認所做之事無人知曉，究竟欲欺騙何人？」

人類譯者將句中的「天」譯為「Sky」，ChatGPT則翻譯為「Heaven」，教授們指出，該文章的作者為儒學家，其使用「天」一詞，並非單純指涉物理空間，而是帶有神的意涵在內，因此，同時有「天堂」與「神」雙重意思的「Heaven」，更貼近原意。

支持人類譯者的少數教授認為：「人類譯者的版本，比較少使用『不符合母語者使用習慣』的句型，標題也翻譯得更自然。」無法判斷優劣的教授則說：「兩者已很難分出高下，差異不明顯，這很值得關注，因為代表AI已經大幅躍進。」

高麗大學AI研究院的教授崔秉鎬（최병호，音譯）強調：「至少在韓文翻成英文的部分，AI已經達到能取代人類譯者的水準」、「AI已經完全學習網路上的公開資料，學習量已跨越臨界點。」

報導指出，南韓部分出版社，已經開始透過AI，翻譯經典文學作品，降低出版成本，A出版社去年10月開始，陸續出版《小王子》、《變形記》等12部著作，完全沒有聘請專業譯者，均透過生成式人工智慧模型Gemini翻譯，再由出版社編輯比對。

值得注意的是，AI生成的翻譯版本中，竟然在經典文學作品，使用南韓的現代流行語，包括：「關我什麼事」（알빠노）、「氣死了」（킹받네）、「自找麻煩」（스불재），出版社業者回應：「我們保留部分流行語，這或許能成為世代間有趣的溝通方式。」

