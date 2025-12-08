頂尖陶藝創作對決 「2025臺灣陶藝獎」高手齊聚奪得最高榮耀

被譽為臺灣陶藝最高榮譽的「2025臺灣陶藝獎」即日起於陶博館盛大開展，入選作品齊聚國內頂尖陶藝創作者，展現當代陶藝的創新與深度，精采絕倫，再掀陶藝新熱潮，「卓越貢獻獎」由資深陶藝家陳正勳獲得，由新北副市長劉和然頒發殊榮，陳正勳老師近五十年深耕陶藝，作品屢獲國際大獎肯定，並與藝術同好共同創立竹圍工作室，致力於培育藝術新秀，對臺灣藝術界影響深遠。

卓越貢獻獎得主陳正勳與泥土相伴數十載，捏塑的過程早已融入生活，他的作品融合木材、鐵材等異媒材，創作語彙豐富，以幾何造型與特殊符號為表現元素，兼具地域性與國際性，展現陶藝深厚底蘊與卓越成就。作品融入東西方文化理念，簡約中蘊含生命哲思，含蓄線條傳達寧靜生命態度，多樣材質與技法則彰顯包容力與實踐精神。在極簡風格下，作品散發純粹而穩定的美感。本次展覽將呈現陳正勳歷年重要創作及首次公開的精緻小模型，共計28組作品，展現其多樣且深具個人風格的藝術面貌。

「創作獎」首獎由高辰翔《告別》奪得，以象徵保護與隔離的口罩為發想，傳達它守護了人們的安全，卻也無形地拉遠人與人之間的距離。作品結合「千手觀音」的意象，延伸的管狀造型象徵人與人的交流，創作出一件可穿戴的藝術作品。特別的是，他身著此作品於日本街頭行走，並以影像記錄下這段過程，展現對疫情時代的省思與告別。評審盛讚其概念深刻、形式新穎，以藝術回應時代議題，作品感染力強，實至名歸。

「實用獎」首獎由楊家佳茶具組《掉進湖裡的星星》拿下，以生活經驗為靈感，運用潔白的瓷質為基底，點綴金、白色星星，流露詩意與生活美學，兼具功能性與當代思辨。「2025臺灣陶藝獎」自即日起至115年4月6日於陶博館3樓特展室展出，作品展現臺灣陶藝多元且深厚的文化能量，陶博館表示，歡迎有興趣的人把握機會前來。