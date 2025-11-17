頂崁抽水站設備更新 11月21日及28日夜間施工請改道行駛

頂崁抽水站11月21日及28日夜間11時進行施工交維疏洪西路將封閉請改道行駛。(圖:新北市水利局提供)

為強化防汛設施效能，提升颱風及豪雨期間抽排能力，新北市政府水利局辦理三重區頂崁抽水站撈污機(含輸送帶)更新工程，並於十一月二十一日起進行吊掛作業，施工期間將配合實施交通管制措施，呼籲民眾提前留意施工期程，並依指示改道路線行駛，以確保行車安全與工程順利進行。

新北市水利局十七日表示，吊掛作業將於二十一日至二十二日及二十八日至二十九日採兩階段進行，施工時段為晚間十一時至隔日上午五時。工程作業期間，頂崁抽水站前疏洪西路路段封閉管制，往來車輛須依現場指示提前改道至重化街及重光街行駛，水利局提醒駕駛人行經施工路段時，請減速慢行並遵從現場交通指揮人員引導，以維持交通秩序與施工安全。

水利局呼籲，工程期間請民眾留意現場施工告示及改道資訊，並提早規劃行車路線。造成不便之處，敬請見諒，感謝市民朋友的體諒與配合，共同守護防洪安全。