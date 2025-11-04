頂新和德基金會持續耕耘女棒發展 中華隊亞洲盃摘銀挺進世界盃資格賽 7

第四屆亞洲盃女子棒球錦標賽於11月2日在杭州蕭山圓滿落幕，中華台北女子棒球代表隊以堅毅不懈的精神一路闖進決賽，最終雖不敵強敵日本，勇奪銀牌，仍成功取得2026年世界盃女子棒球賽資格，為台灣女棒再創歷史佳績。

本屆陣容中，有多位選手來自頂新和德文教基金會長期扶植的「接棒未來女子棒球隊」。自2019年起，基金會持續提供球具、球衣及練習場地，協助選手兼顧生計與夢想，穩定訓練、放眼國際。「女子棒球在台灣仍屬冷門運動，要堅持真的不容易！」隊領隊謝榮瑤感性地說：「感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生多年支持，讓這群熱愛棒球的女孩能安心練球、勇敢追夢。」

代表隊中榮獲「最佳九人外野手」的黃佩真是中生代主力，她笑言：「冠軍是我們一直以來的目標，世界盃一定要討回來！」而火力全開拿下「全壘打獎」的邱羿璇也開心表示：「能幫球隊貢獻並拿到獎項真的很感動，會繼續努力，讓世界看見台灣女棒的力量。」

首次以教練身分征戰的李詩芸，曾以球員身份參與多項國際賽事，她說：「從球員到教練是一大轉變。女棒選手心思細膩，教練除了要懂技術，更要懂陪伴與傾聽。」她也感謝基金會一路支持，讓選手們能無後顧之憂地備戰。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊指出，創辦人魏應充自2019年起便關注台灣女子棒球發展，看見體育界前輩長期默默耕耘，決定投入資源支持。七年來，基金會秉持「接棒未來」理念，串連基層、女子與職棒發展，打造完整的棒球生態圈，讓選手們在穩定支持下持續精進、逐夢踏實。

2025年亞洲盃雖已落幕，但對中華女棒而言，這只是邁向世界舞台的新起點。頂新和德文教基金會將持續透過「接棒未來」公益計畫，陪伴台灣女棒在國際賽場上閃耀自信與光芒。女子棒球最新動態，敬請關注「接棒未來」粉絲專頁。

