頂新和德推動永靖人文品格營 小學員化身導覽員認識家鄉文化

社群時代下，孩子長時間接觸三C產品，親子互動時間相對減少，也連帶影響口語表達與人際互動。由頂新和德文教基金會主辦、邀請謝佳勳老師團隊策劃的「二0二六人文品格冬令營 × 小小導覽員」，六天課程共有二十九位小學員參與，日前於成美文化園舉辦結訓典禮，由副董事長陳慶浩頒發學員獎狀，並勉勵孩子學習感恩、孝順父母，培養自信與責任感。（見圖）

營隊以「做中學、玩中學」提升孩子的學習動機，讓品格教育自然融入日常行動。每日安排感恩分享環節，鼓勵學員上台表達，培養自信與反思能力。課程也安排孩子走進榮獲「環境教育設施場所」認證的成美公堂，從場域中理解飲水思源與孝親感恩的價值，同時欣賞傳統建築之美。課程最後，孩子親自擔任導覽員，向家長解說園區歷史風貌，並獲頒「小小導覽員」證書，為學習歷程留下具體成果。

今年就讀小學三年級的卓同學，透過學校老師介紹報名參加本次營隊，雖然個性較為害羞，但在成果分享時仍主動站上舞台，分享自己的學習收穫。他表示，「聲音的魔法」課程讓他印象深刻，也能將學到的語調技巧實際運用在導覽過程中，學會更有條理地表達自己，「也分享，很喜歡營隊的隊輔，大哥哥、大姐姐們耐心陪伴，帶著大家一起遊戲與學習，讓整體過程充滿溫暖與樂趣」。

為期六天的活動，透過情境式體驗與人文歷史場域學習，結合品格教育，引導孩子培養勇氣、尊重與感恩等核心素養，同時加深對家鄉文化的認識。現場也有家長迫不及待向課輔志工詢問下一次的報名方式。

營隊期間安排兩場親子溝通講座，由謝佳勳老師主講，聚焦三C科技時代下的親子互動與教養挑戰，透過分享與交流，協助家長理解孩子的學習與情緒需求，凝聚親師生三方的陪伴力量，為孩子建立更穩定的成長支持系統。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關懷下一代教育，透過基金會在家鄉永靖推廣多元活動，培養學童的學習能力和品格教育。基金會副執行長邱慧珊表示，基金會持續推動親子教育、在地志工培力與文化傳承行動，攜手社區與家庭，讓關懷與教育陪伴在永靖持續累積。這次營隊吸引許多關心在地教育的青年投入，不僅協助課程進行，也在陪伴孩子的過程中累積實務經驗，成為連結世代、延續教育影響力的重要力量。