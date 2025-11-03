頂新和德推動「BMB聰明活」計畫 助永靖長輩翻轉樂齡新風貌
頂新和德文教基金會與中正大學成人及繼續教育學系魏惠娟教授合作推動的「人生100聰明活：BMB訓練與成效評估計畫」（Body-Mind Balance），3日在彰化永靖舉辦成果發表會，邀請永靖鄉長魏碩衛與村里長共襄盛舉，一同見證永靖長輩歷經十二週訓練後的健康成效與自信風采。
臺灣國人平均壽命約80歲，但不健康餘命長達8年。目前永靖鄉老年人口比例已超過全國平均，提前邁入超高齡社會，為了幫助永靖地區的長輩延緩老化，活得久也活得好，基金會與中正大學魏惠娟教授團隊合作，依據永靖長者特性，量身設計系統化且完整的訓練課程，期望能同時提升長輩的運動能力與認知功能。
頂新和德文教基金會在瑚璉、四芳兩個社區設立「BMB聰明活」示範點，推動為期十二週的訓練課程，共計超過600人次的長輩受惠。參與者在身體素質上皆有明顯的進步，體適能檢測結果顯示，除了肌耐力從原本「普通」進步到「很好」，心肺能力亦顯著改善。以「原地站立兩分鐘抬膝」為例，有長輩從起初幾乎無法抬腿，到課程結束時已能完成20次以上。現場學員胡碧章分享：「以前坐著站不太起來怕跌倒，但老師用口訣教我們邊動邊記，現在走路更穩，頭腦也變靈光了。」
中正大學魏惠娟教授表示，BMB即「Body-Mind Balance」，核心理念是同時鍛鍊身體與心智。團隊依據長者的體適能前測與課堂觀察，滾動式調整教學內容，並設計多項「雙重任務訓練」，讓長輩在運動的同時動腦，有效提升體力與腦力。實際成果顯示，長輩不只體適能進步，精神與社交互動也有明顯改善，真正實現快樂學習、忘記年齡的「樂齡」精神。
永靖鄉共好協會理事長陳雍讓認為，這次計畫讓社區看見企業回饋家鄉的深度，不但帶領學術團隊深入社區，也真正了解長輩的需求。他也強調，唯有社區自身具備自主與學習的意識，計畫的成果才能持續深化。
頂新和德文教基金秉持魏應充創辦人「回饋故鄉、服務社區」的宗旨，長期深耕永靖，凝聚企業、學術與在地力量，共同打造「宜居鄉鎮」。此次「永靖BMB聰明活計畫」正是三方攜手合作的重要里程碑，為永靖邁向健康永續的未來奠下扎實基礎。
