頂新和德攜公益夥伴 新春送暖

▲基金會再度攜手多家公益夥伴，透過愛的GOOD力平台邀請大眾認購禮盒。（記者方一成攝）

農曆春節將至，團圓時刻也是傳遞善意的時機。頂新和德文教基金會昨（四）日表示，長期透過「食公益」捐助計畫支持公益團體，陪伴包括糧莘庇護農場與愛不囉唆ABRAZO在內的社福單位，在專業化發展的道路上穩定前行。今年新春，基金會再度攜手多家公益夥伴，透過「愛的GOOD力」平台邀請大眾認購禮盒，讓一份年節心意，成為支持身心障礙者邁向自立的力量。

作為雲林縣首座結合食農教育與環境教育的庇護農場，糧莘庇護農場以「訓練替代照顧」為理念，為身心障礙者打造具療癒感的工作場域。農場採用有機農法耕種，以被譽為「紅寶石」的台灣紅藜為主要作物，並開發出「紅藜點心綜合禮盒」，包含紅藜香鬆、地瓜酥與紅藜茶等產品。庇護員工在紅藜田間學習播種、採收與加工，在規律的農務中累積工作能力，也在土地之間找回自信與成就感，將這份來自土地的滋味化為新春最真誠的祝福。

此外，由財團法人唐氏症基金會經營的「愛不囉唆（ABRA-ZO）」庇護工場，也是此次合作夥伴。「ABRAZO」在西班牙語中意為「擁抱」，象徵對身心障礙者的接納與支持。工場透過系統化培訓，讓庇護員工從製作餅乾、包裝到出貨，逐步建立穩定的工作節奏。雙手揉製的不只是餅乾，更是一次次累積而來的自信與能力。今年新春推出多款手感餅乾禮盒，讓這份溫度透過年節傳遞到更多家庭。