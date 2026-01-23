頂新和德文教基金會捐贈交通車攜味全龍挺花蓮光復棒球隊

▲捐贈全新棒球交通車予花蓮縣光復國中棒球隊，協助球隊災後重建與訓練恢復。

【記者 廖美雅／綜合 報導】花蓮2025年9月發生的堰塞湖溢流災情，光復鄉深陷泥流危機，光復國中校園更是一片狼藉，球場及球具幾乎全毀，曾陪伴球員們追逐夢想的「接棒未來」棒球交通車也在災情中嚴重受損。頂新和德文教基金發動愛心接力，整合集團、公益夥伴與社會大眾力量，共募集155萬元，於2026年1月邀請味全龍投手吳俊杰和外野手曾聖安一同將愛心送達光復。

▲光復國中小球員們笑著坐上全新棒球交通車。

身為光復國中畢業校友的味全龍投手吳俊杰，在災情發生當下便第一時間趕回家鄉，加入「鏟子超人」志工行列清淤。再次踏入母校，他感性說到：「今天能跟著基金會一起把全新交通車送回母校心情很激動也很溫暖。我想讓學弟知道，不論遇到多大的困難，學長及大家都會陪著你們重新再來。」捐贈儀式後，吳俊杰與曾聖安與小學弟們進行棒球技術交流，透過分享與指導，希望小球員們帶著學長的支持讓這份夢想繼續傳承下去。

▲味全龍吳俊杰及曾聖安送孩子們味全龍紀念衣服。

光復國中校長黃建榮回憶：「這次災情讓球場被土石掩埋，交通車也無法再使用，只希望學生們都平安。感謝頂新和德文教基金會與社會各界的支持，讓我們重新看見希望。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注台灣棒球發展，深信「只要基層棒球茁壯，台灣的棒球環境就會更加繁榮」。基金會副執行長邱慧珊表示，這次的天災讓球隊面臨重大挑戰，藉由整合集團資源與社會各界的力量盡力協助孩子們能早日重返球場。

災害發生不久，基金會即時發起專案募款計畫，其中，集團內部募款率先啟動，為光復國中添購全新的「接棒未來」棒球交通車；公益夥伴味全龍職業棒球隊將大師兄林智勝引退商品義賣所得約57萬元全數捐出，把對棒球的情感轉化為最實際的支持；此外，透過「接棒未來」偏鄉棒球勸募計畫，社會大眾在短時間內募集超過22萬元，共同為這支受創的球隊撐起重新出發的力量。所有善款將用於協助光復國中棒球隊災後穩定運作。（照片／記者廖美雅翻攝）