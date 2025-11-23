頂新和德文教基金會支持「徐生明盃」 小球員棒球與在地文化同場綻放 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／高雄報導

頂新和德文教基金會長期投入基層棒球發展，今年再度在高雄美濃舉辦「第十三屆徐生明國際少棒錦標賽」（簡稱徐生明盃），以素有「棒球魔術師」之稱的徐生明總教練命名，象徵性地將賽事帶回徐總教練的家鄉。開幕當天，來自全台各地的少棒隊伍齊聚球場，湧入的大批球迷為孩子們加油打氣，現場氣氛熱烈。

除了比賽，賽事也延續在地文化體驗，安排小球員親自下田拔白玉蘿蔔、彩繪紙傘，讓來自不同城市的孩子在競技之外，更能親身感受地方風情，留下珍貴的回憶。

廣告 廣告

頂新和德文教基金會同時邀請公益夥伴味全龍球星南下力挺，郭天信與李致霖一現身球場，立即引起小球員熱烈迴響，拉近孩子與職業球員的距離，也展現努力與堅持的力量。地主隊金潭國小棒球隊多數球員來自高關懷家庭，教練團不僅在訓練上全力協助，也關注球員生活，隊伍在2024年曾闖進四強。本屆比賽在家鄉作戰，孩子們在球場上活力十足、士氣高昂，展現自信與團隊精神。賽後，郭天信與李致霖特別與球員合影，鼓勵他們持續努力，在棒球道路上不斷累積能量。

頂新和德文教基金會支持「徐生明盃」 小球員棒球與在地文化同場綻放 9

自2016年起，頂新和德文教基金會推動「接棒未來」棒球公益計畫，迄今已協助超過130所學校、13,000名學生，提供球具、交通與餐食等資源，成為基層球隊穩定後盾。近年也啟動勸募計畫，號召更多社會力量關注台灣棒球。今年參賽隊伍中，多所學校長期受到基金會支持，見證孩子們的成長與蛻變。

頂新和德文教基金會支持「徐生明盃」 小球員棒球與在地文化同場綻放 11

基金會副執行長邱慧珊表示：「棒球是台灣重要的文化力量，基金會將持續與各界攜手，讓孩子們被看見，並提供更好的發展舞台。」她期盼透過「接棒未來」計畫，陪伴更多基層球隊，並與企業、社區及社會大眾共同打造穩固的學習環境，讓孩子們勇敢追夢，也將棒球這股熱情與希望延續到下一代。