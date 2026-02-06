頂新和德文教基金會辦理人文品格冬令營 × 小小導覽員
記者吳東興∕永靖報導
社群時代下，孩子長時間接觸三C產品，親子互動時間相對減少，也連帶影響口語表達與人際互動，為此，頂新和德文教基金會主辦、邀請謝佳勳老師團隊策劃二0二六人文品格冬令營 × 小小導覽員，六天課程結束，特在成美文化園舉辦結訓典禮，由副董事長陳慶浩頒發學員獎狀，並勉勵孩子學習感恩、孝順父母，培養自信與責任感。
營隊以「做中學、玩中學」提升孩子的學習動機，讓品格教育自然融入日常行動。每日安排感恩分享環節，鼓勵學員上台表達，培養自信與反思能力。也安排孩子走進榮獲環境教育設施場所認證的成美公堂，從場域中理解飲水思源與孝親感恩的價值，同時欣賞傳統建築之美。課程最後，孩子親自擔任導覽員，向家長解說園區歷史風貌，並獲頒「小小導覽員」證書，為學習歷程留下具體成果。
營隊期間安排兩場親子溝通講座，由謝佳勳老師主講，聚焦三C科技時代下的親子互動與教養挑戰，透過分享與交流，協助家長理解孩子的學習與情緒需求，凝聚親師生三方的陪伴力量，為孩子建立更穩定的成長支持系統。
基金會副執行長邱慧珊表示，這次營隊吸引許多關心在地教育的青年投入，不僅協助課程進行，也在陪伴孩子的過程中累積實務經驗，成為連結世代、延續教育影響力的重要力量。
