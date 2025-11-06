頂新和德陪女棒追夢 亞洲盃展現國際實力
第四屆亞洲盃女子棒球錦標賽於11月2日在杭州蕭山圓滿落幕，中華台北女子棒球代表隊以堅韌不拔的精神一路挺進決賽，雖最終不敵勁旅日本隊奪下銀牌，仍成功晉級2026年世界盃女子棒球賽資格賽，為台灣女棒再添佳績！
本屆參賽陣容中，有多位球員來自頂新和德文教基金會長期支持的「接棒未來女子棒球隊」，該隊自2019年起由基金會挹注資源，提供球具、球衣、練習場地，協助選手兼顧生計與夢想，穩定訓練邁向國際。「女子棒球在台灣仍屬冷門項目，要堅持下來真的很不容易！」接棒未來女子棒球隊領隊謝榮瑤感性表示：「感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生多年來的支持，讓這群熱愛棒球的女孩能安心練球、無懼追夢。」
本屆更榮獲「最佳九人外野手」獎項的黃佩真是代表隊中生代核心，她笑說：「冠軍是我們一直以來的目標，世界盃我們一定要討回來！」；另一位亮眼表現的邱羿璇，本屆賽會火力全開勇奪「全壘打獎」，她開心分享：「這次能幫球隊貢獻、拿下獎項真的很感動，會繼續努力，讓世界看見我們女棒的力量。」；首次以教練身份參賽的李詩芸，過去曾以球員身分征戰多項國際賽事，她表示：「從球員到教練是很大的轉變，女棒選手心思細膩，教練不僅要懂技術，更要懂得陪伴與傾聽。」她也感謝基金會一路支持，讓選手們能安心備戰、無後顧之憂。
頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊指出：「頂新和德文教基金會創辦人魏應充自2019年便關注台灣女子棒球發展的困境，看見許多體育界前輩默默奉獻、不求回報，因此決定盡一份心力，七年來，基金會秉持理念持續支持，致力打造完整棒球生態圈，連結基層、女子與職棒發展，讓選手們在穩定支持下持續精進，朝夢想邁進。」2025年亞洲盃女子棒球賽雖已落幕，但對中華女棒來說，是備戰世界盃的重要起點。頂新和德文教基金會將持續透過「接棒未來」公益計畫，穩定支持台灣女子棒球發展，陪伴女孩們在球場上閃耀自信與光芒。
女子棒球即時資訊，敬請鎖定「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture
