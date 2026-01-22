頂樓傳出陣陣惡臭！警消出動雲梯車 驚見屋主慘死床邊

台東市一棟民宅大樓於昨（21）日晚間傳出一起不幸悲劇。（圖／東森新聞）





台東市一棟民宅大樓於昨（21）日晚間傳出一起不幸悲劇，有住戶發現頂樓連日飄出惡臭，且屋主多日未現身，擔心發生意外，隨即通報警消到場協助。未料消防局使用雲梯車，從陽台破窗進屋查看時，就發現50多歲的陳姓屋主倒臥在室內，已明顯死亡。

根據了解，鄰居指出，住在5樓頂樓的陳姓男子已約3至4天沒有外出，多次按門鈴、撥打電話也都無人回應，加上頂樓傳出的陣陣惡臭味，讓周邊住戶都感到憂心不已。警消獲報到場後，評估由於陳男家中的大門結構堅固，若強行破門恐耗費過多時間，因此改使用雲梯車，從陽台破窗進入屋內查看。

消防人員入屋後，於臥室內發現陳男趴臥在臥室床邊，整個人已出現明顯死亡跡象，隨即封鎖現場，並通報相關單位進行後續處理。

陳男趴臥在臥室床邊，整個人已出現明顯死亡跡象。（圖／東森新聞）

鄰居透露，陳姓男子長期獨居，近期因身體狀況不佳選擇暫停工作，在家休養；里長也表示，有可能是因為這陣子氣溫變化大，造成他病情惡化才導致死亡。但詳細的事發經過與詳細死因，仍需由檢警進一步調查、釐清。

