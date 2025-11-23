頂樓加蓋禁止申請租金補貼 李同榮酸何必當初：台灣政策窮到剩租金補貼

記者陳韋帆／台北報導

內政部「115年租金補貼新制」即將上路，禁止「頂樓加蓋、違建」申請補貼！吉家網董事長李同榮批「既有今日，何必當初？」他認為，政府政策反覆導致亂象叢生，並質疑台灣租賃政策「窮到只剩租金補貼」，籲政府應正視租賃市場三大核心問題，並徹底革新政策。

他指出，違建加蓋申請租金補貼，2018年時《租賃專法》就有明文規定可申請，內政部還特別解釋是立委考量弱勢需求要求列入，後來營建署(現國土署)還發文強調沒有此事，後來申請時又出現有頂加租客領到補貼，造成民眾若大困擾，

李同榮認為，打擊租屋黑市、追稅不溯及既往、廣蓋社宅、降稅才能落實租賃正義。（圖／吉家網提供）

李同榮說，有鑑於政府說法反覆，這一次政府要廢除加蓋租金補貼，應明文修法或正式更正施行辦法並提前公告，才不會讓民眾無所適從。

不過，他也提到，政府在租金補貼上不斷調整，事實上未能真正落實租賃正義，目前租市三大核心問題包括一、租賃資訊不對稱，未全面實價登錄；二、租賃黑市盛行，全台102萬租屋案件，約7成逃稅且未登錄；三、租金補貼反拉抬租金，房東與包租公允租客申請租金補貼，但後續也將將成本回歸房客，最終導致租金攀升。

李同榮認為，想要解決租賃問題，五案並行，一、資訊透明化，租賃物件全面實價登錄，違者重罰；二、強迫租賃公證，杜絕逃漏稅及防止糾紛，並廢除公益房東免囤房稅與優惠稅率；三、修法後採租稅大赦，不溯及既往，只要誠實報稅，不追溯以往逃漏稅事實；四、房東租賃所得稅減半或減三分之一，在全面實價登錄後，政府總稅收不減反增；五、提高弱勢租賃供給，廣建只租不售社會住宅，並改革現行資格過寬的門檻，讓社宅提供給最急迫需要的弱勢民眾。

