頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝

百貨下行手扶梯都是疏散民眾，警方為把握時間逆向衝上樓。（翻攝畫面）

北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。

台北市跨區恐怖攻擊包含凶嫌在內造成4死11傷，案發後張文跑到百貨頂樓，警方也在1分鐘內追上，不過畫面曝光後，有網友質疑，進入頂樓的員警僅持警棍、手電筒，未用配槍等，文章還以「台灣警察到底有多怕用槍」為題。

對此，中山一派出所所長李欣鴻今表示，針對民眾質疑警方在頂樓裝備質疑，是因為其中有同仁已經下班，接到通報第一時間來不及回警局領裝備就直奔現場，也有同仁接到通報當下依規定不用領槍、防彈背心等，並直接徒步到現場。

李欣鴻也強調，在民眾生命及警察自己的生命前，「相信每一位警察同仁，都會毫不猶豫優先選擇保護民眾」，這幾天同仁士氣低落，因為已經盡力，卻沒能阻止更多傷亡，當下一片混亂，雖然這不是警察第一次面對持刀事件，但每一次都是用相同勇氣跟信念去處理，他也呼籲外界「多給警方一點鼓勵跟支持」。

另外，當天員警直奔中山現場的密錄器視角也曝光，只見員警們騎車、徒步抵達，為了把握時間，不顧手扶梯逆向拔腿就往上衝，為的就是儘速在百貨大樓中掌握張文蹤跡。





