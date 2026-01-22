頂樓飄惡臭...警罕見出動雲梯車 50多歲獨居男陳屍臥室「孤獨死」

台東市一棟民宅大樓21日晚間，有民眾聞到某戶住家飄出惡臭，且多日沒有見到屋主，擔心發生意外因此報警，警消到場後，搭雲梯車從陽台進屋查看，發現屋主50多歲的陳姓男子倒臥臥室內，已明顯死亡。

台東市一棟民宅大樓21日晚間，鄰居表示，已經有3到4天沒有看到住在五樓頂樓的陳姓男子出門，且聞到屋內傳出異味，多次按門鈴、撥打電話都沒有回應，擔心屋主發生意外才趕緊報警。

警方罕見用雲梯車入屋。圖／台視新聞

警消到場，多次按門鈴都沒有回應，評估該戶大門結構堅固，若強行破壞會耗時過久，因此罕見調派雲梯車，改由陽台窗戶破窗進入屋內，消防人員搭乘雲梯車緩緩向上進入民宅，入屋後在臥室內發現一名50多歲陳姓男子趴臥在床邊，已出現明顯死亡跡象，隨即封鎖現場處理。

身體不佳在家休養！50多歲男趴臥床邊不治

鄰居表示，他都是一個人，從昨天下班回來就有聞到一股味道；豐田里長黃泉智則說，3、4天沒看到人，五樓住戶出門的時候有聞到異味，陳姓男子長期獨居，近期因身體狀況不佳，暫停工作在家休養，近日氣溫變化較大，不排除健康因素導致病情惡化，不過詳細原因仍有待檢警進一步相驗釐清。

廣告 廣告

台東／呂珮岑 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

新北中和公寓瓦斯氣爆 碎玻璃噴落屋外、50多歲獨居男昏迷送醫

2個月用水破6千度...台水公司上門稽查 驚見82歲嬤「孤獨死」剩白骨

高血壓家中暈眩跌倒 男無法呼救靠吃水果撐兩天