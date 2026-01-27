頂流女星慘捲稅務風暴陷醜聞 拍真人秀竟遇兒時玩伴獲救贖

《糖果》劇情描述頂流女星林燦，因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇。GagaOOLala提供

根據數據顯示，亞洲GL（Girls' Love）內容在過去十年間產量激增750%，而華語GL影集《糖果》題材大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與資本博弈等現實題材，以及「流量紅人」的選角方式，打造新型態的GL劇集。劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞跌落神壇，在全網封殺的絕境中，重逢了兒時玩伴溫暖暖，兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰。

林燦與溫暖暖的組合被稱為「治癒救贖組」，由微博紅人路昕（飾林燦）與實力派演員孫琰清（飾溫暖暖）演出。路昕以天然的「高冷御姐」氣場精確詮釋了角色的脆弱，而孫琰清則以細膩演技穩住了劇情的靈魂。

王牌經紀人虐戀巨星！ 揭秘娛樂圈稅務風暴

另一對備受關注的「職場虐戀組」則由新生代演員珂欣（飾司晗）與氣質影星張睿怡（飾江晚）擔綱，聚焦於王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。司晗的冷靜自持與江晚的野心勃勃，交織出一場充滿算計卻又深情的成人虐戀。

廣告 廣告

《糖果》的「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（左）與科班出身的實力派演員孫琰清（右）領銜主演。GagaOOLala提供

《糖果》企圖突破華語百合劇困境，不再僅限於烏托邦式純愛，而是勇敢觸碰娛樂圈內部的稅務風暴與資本黑手，並提供英、法、德、西、葡等13種語言字幕，讓充滿華語文化細節的故事能精準觸達拉丁美洲、歐洲及東南亞受眾。《糖果》已於2026年1月16日正式上線，每週五晚間持續更新。



回到原文

更多鏡報報導

演女打仔狂問「我帥嗎？」！張鈞甯體脂降到 13 慘留後遺症 下床要「用手搬腿」

婚禮前1天突放鳥？王識賢遭爆臨時取消演出 新人崩潰：一生一次婚禮被毀

抖音神曲女歌手閃婚1週突然變後媽！富二代尪醜聞連環爆 出軌、約砲認了「有私生子」

整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應