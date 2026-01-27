頂流女星跌落神壇！「捲稅務醜聞」又爆搶角風波 落魄慘況曝光

記者宋亭誼／台北報導

《糖果》的「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（左）與科班出身的實力派演員孫琰清（右）領銜主演。（圖／GagaOOLala提供）

華語GL影集《糖果》正式於全球最大LGBTQ+ 影音平台GagaOOLala上映。該劇不僅以「流量紅人 + 實力派」的頂級選角引發社群暴動，更因大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與幕後資本博弈等敏感現實題材，成功在華語精品影視中開創全新格局。

《糖果》劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇。（圖／GagaOOLala提供）

為了滿足多元觀眾的口味，《糖果》導演小澤採取了極具野心的「雙女主／雙主線」模式，將兩段截然不同的情感層次揉合在殘酷的娛樂圈名利場背景下。其中「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（飾演 林燦）與科班出身的實力派演員孫琰清（飾演 溫暖暖）領銜主演。

劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇，在媒體圍剿與全網封殺的絕境中，重逢了正穿著吉祥物布偶裝打工的兒時玩伴溫暖暖。兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰，路昕以其天然的「高冷御姐」氣場精確詮釋了林燦的脆弱與強勢，而孫琰清則以穩定細膩的演技展現了溫暖暖的溫柔與堅毅。

路昕（左）以其天然的「高冷御姐」氣場精確詮釋了林燦的脆弱與強勢，而孫琰清（右）則以穩定細膩的演技展現了溫暖暖的溫柔與堅毅。（圖／GagaOOLala提供）

另一對備受關注的「職場虐戀組」則由新生代演員珂欣（飾演 司晗）與氣質影星張睿怡（飾演 江晚）擔綱，聚焦於王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。兩人在娛樂圈的血雨腥風中展開極限拉扯，過去的未解情愫在工作博弈中不斷發酵。司晗的冷靜自持與江晚的野心勃勃，交織出一場充滿算計卻又深情的成人虐戀。

路昕（右）與孫琰清（左）的組合是流量與質感的完美互補。（圖／GagaOOLala提供）

導演小澤在影像語言上展現了電影級的工業美學，運用高飽和度的色彩與極致特寫，將都市名利場的冷冽與鄉村光影的暖意形成視覺強烈對比。更難能可貴的是，劇情並未止步於浪漫幻想，而是透過製作的自由框架，大膽深挖娛樂圈內部的稅務風暴、資本黑手與公關博弈。GL影集《糖果》於 2026 年 1 月 16 日GagaOOLala上映，每週五晚更新。

