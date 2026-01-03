頂溪捷運站垃圾桶悶燒冒煙！ 少年涉縱火.毀損遭逮

新北市 / 綜合報導

今(3)日上午，新北市頂溪捷運站垃圾桶一度悶燒冒煙，所幸捷運人員及時撲滅！據了解是一名15歲的少年，疑似因為一時好奇，使用打火機點燃衛生紙，但不曉得該怎麼處理，居然就直接丟進垃圾桶，導致垃圾悶燒！少年在圓山站被遭員警攔截帶回，後續將依縱火及毀損等罪嫌，移送少年法庭。

警方說：「來手拿出來，手不要放口袋裡面。」好幾名員警，圍在少年身邊，警方VS.涉縱火少年：「站起來什麼包包放著。」少年一臉驚恐不敢反抗，因為他涉嫌在捷運站縱火，被警方逮捕。

火調科人員VS.頂溪捷運站長說：「滅火器的部分，是您操作的嗎。」火調科人員在頂溪捷運站拍照蒐證，垃圾桶外觀沒有明顯毀損，但靠近就能聞到燒焦味，火調科人員VS.頂溪捷運站長說：「當時煙很大，當時煙還滿大的，火警作動所以我們就請保全過來看，然後他就第一時間來，對拿滅火器過來，OK。」

一名15歲高中生，今日早上頂溪要搭捷運去補習，他拿出之前買的防風型打火機，點燃衛生紙後，疑似不曉得該怎麼處理，居然直接丟進垃圾桶，造成垃圾起火悶燒，他則在圓山站被警方帶回。新北警永和分局偵查隊長賴陽壬說：「疑似遭人將不明物體，丟棄於垃圾桶內引發悶燒，經站務人員發現隨即撲滅，同步啟動聯防機制。」

滅火器還留在原地，所幸捷運人員及時撲滅，沒有造成嚴重後果，一個小舉動引發軒然大波，少年涉嫌縱火及毀損等罪，再加上是未成年，做完筆錄後移送少年法庭。

