頂溪捷運站火警 15歲少年疑涉案送辦

【記者葉柏成/新北報導】新北市永和頂溪捷運站今〈3〉日上午驚傳火警，站內閘門旁一處垃圾桶突然冒出濃煙，警方隨後調閱站內監視器畫面，發現案發前曾有一名15歲少年將不明物體投入垃圾桶內，隨即引發火勢。永和警分局偵訊後，依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送臺灣新北地方法院少年法庭。

永和分局指出，今天上午9時許，一名男子疑將點燃之衛生紙丟棄於垃圾桶內引發悶燒，頂溪捷運站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報，台北市政府警察局中山分局圓山所隨即在圓山捷運站攔截該男子到案。

《圖說》捷運站內垃圾桶。〈永和分局提供〉

警方隨後調閱站內監視器畫面，發現案發前曾有一名15歲少年將不明物體投入垃圾桶內，隨即引發火勢。警方循線追查，於圓山站附近尋獲該名少年，在他身上查獲一個打火機，未發現有危險物品，即時至台北市將該少年帶返偵辦，全案依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送臺灣新北地方法院少年法庭。