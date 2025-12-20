頂溪捷運站策略更新地區再進化 打造永和宜居捷運生活圈

新北市永和頂溪捷運站周邊巷弄狹窄多死角亟待整體更新、環境再造。 （新北城鄉局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

為全面提升永和頂溪捷運站周邊環境品質，新北市府啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業經新北市都市計畫委員會審議通過，變更總面積約五點六公頃，規劃為三處更新單元，預計明年上半年啟動啟動A單元招商作業，邀請具實績與願景的優質開發團隊共同投入都市更新。

城鄉局長黃國峰指出，永和頂溪策略性更新地區鄰近頂溪捷運站２號出口，位處永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，是重要交通節點與捷運商圈核心，具高度發展潛力；本次規劃全區為三處更新單元，採分期分區開發模式，未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、公益空間及公共停車場，同時導入增額容積機制。

廣告 廣告

黃國峰表示，保障更新前所有權人權益，並訂定都市設計規範，全面檢討開放空間系統，預計明年上半年由新北住都中心率先啟動A單元一點六八公頃的招商作業，並舉辦投資說明會，吸引民間實施者共同推動永和都市環境再造。

黃國峰表示，永和區頂溪捷運生活圈自一九五０年代開始發展，雖有商家聚集，但巷弄多狹窄彎曲、公共設施、綠地及汙水管道布設不足，加上部分計畫道路仍未開闢完成，導致交通動線混亂，尤其區域內建物老舊、騎樓破碎不連續，及機車違規停車情形普遍，也使街區呈現窳陋雜亂景觀，影響消防安全與生活品質。

城鄉局指出，市府規劃在頂溪捷運商圈核心打造一座「中央公園」，除提供綠地與休憩功能外，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域，並為回應地區停車需求將興建「地下公共停車場」，大幅改善永和長期停車不足的問題，並兼顧捷運周邊的交通轉乘需求。