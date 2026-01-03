頂溪捷運站驚傳火警！15歲少年「點燃衛生紙丟垃圾桶」被逮

15歲少年在頂溪捷運站縱火被逮。讀者提供



新北市永和區頂溪捷運站今（1/3）日上午發生火警，一名15歲少年疑似在站內點燃衛生紙後丟入垃圾桶，引發悶燒，隨後搭乘捷運離開現場。所幸站務人員即時發現並撲滅火勢，未造成人員傷亡或設備損壞。警方循線追查後，約1小時內在台北市圓山捷運站將少年攔獲，全案依相關法令移送新北地方法院少年法庭審理。

警方初步調查指出，事件發生在上午7時55分，該名少年進入捷運頂溪站後，疑似將已點燃的衛生紙丟棄至站內垃圾桶，造成桶內垃圾起火悶燒並冒出煙霧。站務人員察覺異狀後，立即上前處置，迅速將火勢撲滅，僅造成垃圾桶內部分垃圾燒損與燻黑，未影響捷運營運。

少年犯案後隨即搭乘捷運列車離開，捷運公司依聯防機制通報警方，並同步調閱站內及列車監視器畫面，掌握少年搭車路線。中山分局圓山派出所員警接獲通報後，在圓山捷運站將他成功攔截。

新北市永和警方於上午8時50分接獲轉報後，派員前往台北市將少年帶回偵辦。警方表示，捷運站屬於公共場所，在站內點火行為已嚴重危害公共安全。全案警詢後，將依刑法公共危險之縱火罪、毀損罪、大眾捷運法及少年事件處理法等罪嫌，移送新北地方法院少年法庭處理。據悉，該名少年稱「一時興起覺得好玩」才點燃衛生紙再丟入垃圾桶。

