頂溪捷運站驚傳縱火 竟是15歲少年試"防風打火機"釀禍

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

捷運站遭人縱火！今天早上，頂溪捷運站的垃圾桶，突然起火燃燒冒煙，站務人員發現後趕緊撲滅，並立刻報警，員警一查，原來是一名15歲少年所為，立刻掌握行蹤，在圓山捷運站逮到人。而少年到案後表示，原來想試試看新買的「防風打火機」，就點燃衛生紙，發現燒起來了，才會丟進垃圾桶，但這行為已經觸法，被依法送辦。

員警來到圓山捷運站，大聲喝斥，只見坐在椅子上的少年驚慌失措，原來不久前，他竟然在捷運站內縱火！

被燒的就是這個垃圾桶，只見裡頭的垃圾，紙盒、衛生紙等，都被燒的燻黑，好在站務人員及時發現，趕緊拿著滅火器來撲滅。





由於日前北車、中山站才發生有人丟煙霧彈和隨機攻擊事件，這回捷運站又突如其然冒煙，讓民眾人心惶惶。

原來這名15歲少年，日前在便利商店買了「防風打火機」，3號早上去補習班上課途中，突發奇想，想試試看效果如何，就從口袋拿出衛生紙點點看，沒想到，衛生紙燒了起來，趕緊丟進垃圾桶，以為沒事，一路搭到圓山捷運站，但他早已被員警鎖定，在圓山站被逮捕。北捷也依"大眾捷運法"，未經許可攜帶危險或易燃物開罰，最高可處100萬元罰鍰。





全身包緊緊，頭低到不能在低，少年恐怕沒想到，一時好玩"玩火"，真的玩出事，瞬間變成"縱火犯"。





