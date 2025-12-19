頂溪門戶公辦都更案 今起公開閱覽

新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案(Ａ區)公開評選實施者招商案，即日起辦理招商文件（草案）公開閱覽。（圖：新北住都中心提供）

▲新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案(Ａ區)公開評選實施者招商案，即日起辦理招商文件（草案）公開閱覽。（圖：新北住都中心提供）

新北住都中心十八日表示，推動之「新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案(Ａ區)公開評選實施者招商案」，預計一一五年二月底公告招商，即日起辦理招商文件（草案）公開閱覽，敬請業界先進踴躍評估。

該案位於永和區核心門戶，緊鄰捷運頂溪站二號出口，範圍涵蓋文化路、永和路二段及文化路六十七巷周邊街廓，基地面積約16,795平方公尺，使用分區包括住宅區（容積率300%）及商業區（容積率440%）。周邊商業成熟、生活機能完善，具備高度開發潛力。

屬新北市政府劃定之策略性更新地區，開發量體可達二倍法定容積，整體更新後價值可望突破四百億元，成為永和最具代表性之地標。另住都中心自一一三年起即投入資源整合，盤點產權樣態及辦理測量作業，據以研擬招商條件與退場機制，降低投資風險並提升案件推動穩定性。

該案定位為永和地區具指標意義之大型開發案，未來實施者應依更新計畫完善道路系統、開闢公園與停車場等公共設施外，亦需配合市府政策捐贈供市民活動、高齡日照及身心障礙者使用的公益空間。建築規劃將包含三級耐震、低碳建築、綠建築與智慧建築等級認證，兼顧安全、永續與使用機能，形塑頂溪門戶具代表性的地標建築。