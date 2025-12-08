頂級住宅的真諦：用歐式風格、機能與品味定義生活高度的靜奢美學（Quiet Luxury）
撰文 楊涵硯｜圖片提供 摩登雅舍室內設計
豪宅≠浮奢 而是讓價值與品味在細節中被感受
廣受醫界、商界等多位菁英人士信任的摩登雅舍主持設計師王思文（Vivian）與汪忠錠（汪哥）本次將揭密何謂豪宅設計與高端客戶的真切需求設計。豪宅設計可分為「雋永不敗」與「彰顯品味」 2 大方向， 2 位設計師統整最被重視的 靜奢美學中不可或缺的 3 個要件，重新打開豪宅設計視野。
Point 01 從風格到動線：經典雋永 ✕ 全齡舒適
新中式、簡約經典到大器歐式都是富有一定社經地位較為青睞的設計方向，其重要性在於彰顯其雋永不過時的風格；另也須將大坪數、居住成員眾多等需求納入考量，充足的收納規劃與無障礙動線也是一大重點。
簡約大方的現代美式風格以及均衡典雅的歐式新古典風格，皆以無礙「開放式設計」見長，與許多熱愛開闊動線、在意聯繫家族成員情誼的屋主生活習慣吻合。
大坪數空間的兼具美型與充足空間的收納設計乘載設計師的品味與經驗，如何不著痕跡的將收納機能與居家端景結合，是讓空間價值升級的關鍵。
Point 02 從建材到設備：五感體驗 ✕ 機能細節
為貼合屋主實際生活需求，設計師需從「精品工匠思維」切入，建材、設備與風格與動線相輔相成，需納入整體場景思維，整合聲學、氣候控制與隱藏設計，大從建材選用、廚具衛浴設備，小至線路機台的隱藏配置，都是室內設計師面對大坪數屋案必須具備的專業。
關於建材
建材的選擇與色調搭配是彰顯屋主美感與品味第一印象，也是設計師的首要任務。以此案為例，納入天圓地方風水概念的二進式玄關，搭配水晶燈、大理石地坪與雕花線板，並以設計師手繪壁布收攏端景，沈穩大器的新古典氣勢立現。
關於設備
專業室內設計師不僅針對室內，也需先屋主一步評估居住周邊環境與屋主體質，考量溫濕度、空氣品質依屋主體質進行全面規劃，以達最佳居住舒適度為目的。
容易累積黴菌的衛浴空間除了排水性佳的磁磚、良好開窗之外，新增吊隱式除濕設備是最佳解。
若家中成員有呼吸道敏感或無法開窗問題，可在公領域建置全熱交換機，在不影響視覺觀感下能維持溫濕度穩定、保持新鮮空氣的優勢。
地暖系統也是在裝修前就必須透過細緻觀察為屋主設想安排的設備，不僅完全不影響風格，隱於地坪之下，維持溫度恆定、減少過敏原亦有卓越效能。
Point 03 從身分到生活：品味藝術 ✕ 旨在生活
在品味居家中，「每一個開關、門把與每一寸燈光都必須講究」，屋主購買的不只是硬體設備，而是審美；在生活、藝術與國際趨勢皆須有所著墨，更期待從家具挑選、燈光配置、藝術擺件到香氛，有設計師「一對一全案服務」。
在公私領域皆可透過軟件、色調、植栽、花藝與家具擺件透露屋主的性格與品味，兩位設計師從前期基礎工程到後期軟裝服務皆親力親為，每一次挑選都是透過屋主、設計師與品牌三方合作的成果。
2 位設計師不僅在軟硬體規劃擁有專業知識及經驗，在生活品味及氛圍營造也能為屋主提供高度情緒價值，讓屋案成為美型且實住的所在。
｜設計師結語｜
豪宅主最在意的不僅是「美麗」，而是「價值與身份」能被具體體現、長期維持、並在細節中被感受，靜奢美學立基於富有底蘊的老錢風（Old Money），在低調奢華與生活品質取得完美平衡。
摩登雅舍室內設計／汪忠錠、王思文
地址：台北市文山區忠順街二段85巷29號15樓
電話：02-22347886
Email：vivian.intw@msa.hinet.net
網站：http://www.modern888.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
