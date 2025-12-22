頂級奢華品牌酒店進駐高雄 港都登入國際高端旅遊版圖

高雄首度迎來萬豪國際集團旗下頂級奢華品牌 The Luxury Collection。由御盟集團打造的「THE AMNIS 然一酒店」於22日正式揭幕，不僅成為 The Luxury Collection 全球第132家成員飯店，也是該品牌首度落腳台灣，象徵高雄正式站上國際奢華旅遊的重要座標，為南台灣高端旅宿市場寫下關鍵里程碑。

↑圖說：高雄市副市長李懷仁指出，然一酒店的落成象徵高雄具備足夠的觀光消費潛力與產業動能。（圖片來源：然一酒店提供）

開幕典禮現場冠蓋雲集，高雄市副市長李懷仁表示，然一酒店的落成，顯示高雄已具備支撐國際頂級旅宿的觀光消費實力與產業動能。近年在演唱會經濟、會展活動、金融資產管理與半導體產業持續發展帶動下，高雄結合山、海、河、港交織的城市景觀，正快速成為全球高端旅客關注的新興目的地。

萬豪國際台灣市場區域總經理 Bastien Giannetti指出，The Luxury Collection向來重視具有靈魂與故事的目的地，然一酒店正是為真實呈現高雄而生。此次進駐不僅對萬豪具有指標意義，也展現集團對高雄長期發展的高度信心，未來將成為全球旅人探索港都的重要起點。

↑圖說：邵永添表示希望讓旅客在放慢節奏中，重新認識高雄，也找回真實的自己。（圖片來源：然一酒店提供）

然一酒店座落於亞洲新灣區核心，鄰近市立總圖、音樂中心、展覽館與金馬賓館當代美術館等文化地標，見證高雄城市轉型的縮影。全館僅規劃147間客房，每層僅6至10間的配置，強調國際奢旅市場最重視的私密性。客房自18坪起跳，以北美實木與大理石搭配柔和中性色調，透過大片落地窗引入港灣光景，形塑靜謐而開闊的度假氛圍，並配置高規格隔音、義大利手工名床與國際頂級衛浴設備，完整體現品牌對細節與感官體驗的要求。

餐飲亦是然一酒店的重要亮點。飯店攜手日本頂級餐飲集團 UKAI，打造其首間海外據點「Ukai-tei Kaohsiung」，由日本團隊長駐高雄，提供鐵板燒、西餐與懷石料理，融合四季旬味與在地食材。此外，酒店設有全球首間獺祭酒吧，以及能將港都日夜風景納入體驗的高樓層酒吧空間，展現高端旅宿以餐飲作為目的地吸引力的國際趨勢。

↑圖說：日本頂級餐飲集團 UKAI，打造其首間海外據點「Ukai-tei Kaohsiung」。（圖片來源：然一酒店提供）

在文化層面，THE AMNIS 然一酒店是全台唯一由金馬賓館當代美術館策劃藝術內容的酒店，將藝術視為旅宿體驗的核心。旅客可透過館內策劃的導覽與「目的地尋跡體驗」，深入理解建築歷史、地域文化與當代創作之間的對話；酒店內亦展出創辦人邵永添的藝術創作，使住宿過程成為一段自我對話與城市理解的延伸。

御盟集團暨然一酒店創辦人邵永添表示，深耕高雄二十年，親眼見證城市從荒蕪走向繁盛，最終獲得萬豪國際集團肯定，取得 The Luxury Collection 頂級奢華品牌授權。他強調，然一以海與藝術為靈魂、以文化為底蘊，希望讓旅客在放慢節奏中，重新認識高雄，也找回真實的自己。

↑圖說：THE AMNIS 然一酒店也將藝術視為旅宿體驗的核心。（圖片來源：然一酒店提供）

業界認為，The Luxury Collection 落腳高雄，不僅代表國際酒店集團再次看好南台灣高端市場，更象徵高雄的城市風格、人文能量與國際接軌能力已被全球品牌看見。在國際旅遊趨勢日益重視文化深度與目的地體驗的背景下，然一酒店為高雄打造的，不只是一間奢華旅宿，更是一種重新詮釋城市的「新敘事」，為港都與全球旅人開啟全新的對話。

