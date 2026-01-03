頂級婚宴會館漏水 新人驚見賓客吃「流水席」

一生一次的夢幻婚禮竟成惡夢。高雄一對新人選定當地知名的頂級婚宴會館舉辦喜宴，起桌價至少兩萬元起跳。（示意圖／Pexels）





一生一次的夢幻婚禮竟成惡夢。高雄一對新人選定當地知名的頂級婚宴會館舉辦喜宴，起桌價至少兩萬元起跳，不料婚禮進行到第二次進場時，大廳天花板竟開始嚴重漏水。現場隨即擺滿了藍色接水桶，部分賓客甚至被迫臨時移位至隔壁廳用餐，場面相當混亂。新人對此感到氣憤，認為這場精心籌畫的重要喜宴已遭毀壞。

面對這起「室內降雨」的誇張景象，一般民眾普遍表示難以接受。有民眾直言，婚禮一輩子大概只有一次，場地若出這種紕漏實在太誇張，任誰都會生氣；也有民眾認為，美好體驗既已被破壞，雖然只能尋求金錢賠償，但當下的心情已無法挽回。

新人更指控，業者事後處理態度避重就輕，認為漏水僅影響了九桌用餐賓客，卻忽視了這對新人為婚禮投入的心血與整體氛圍的破壞，氣得將過程發布上網。此舉也引發其他已預訂該場地的網友恐慌，擔心11月的婚宴會步上後塵，急忙向業務確認場地狀況。

對此，婚宴會館業者解釋，漏水主因是位於樓上的五星級酒店鍋爐出問題，主張相關賠償責任應由酒店方負責。然而，消保官明確指出，業者必須確保提供的場地與餐食完全無虞，既然漏水已實際影響婚禮進行，業者便應主動減少價金。

儘管受影響的新人可依法向消保官申訴並要求折抵費用，但原本期盼人生最美的婚禮卻在漏水與混亂中度過，這份心理上的遺憾，恐怕不是任何金錢賠償所能彌補的。

