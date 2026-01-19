頂級旅宿講究高品質！從飯店施工設計的四大準則 深入五感體驗的格局與細節

整理｜Eason 圖片來源｜亞藝設計、台北漢來大飯店、漢來日月行館、宜蘭力麗威斯汀度假酒店



飯店不只是提供住宿的場所，更是一段體驗的起點。從旅客踏入大廳、推開房門、感受燈光與氣味，到夜晚安靜入眠，每一個環節，都來自施工設計階段的深度思考。在亞藝設計的觀點中，真正高品質的飯店工程，並非只追求視覺美感，而是在功能、體驗、細節與安全之間取得精準平衡。這些判斷，往往不是來自圖面，而是源於長期參與大型飯店工程、在現場反覆驗證後所累積的經驗。因此，亞藝設計將飯店施工設計歸納為四大準則：功能動線、體驗氛圍、細節巧思與材質安全，並且必須始終站在旅客角度，重新檢視工程的每一個節點。

圖片來源：台北漢來大飯店。圖片說明：台北漢來大飯店大廳酒廊

一、功能動線：流暢是舒適的第一步

飯店空間的核心，在於「使用是否順暢」。施工設計時，必須清楚區分客人動線、服務動線與物品動線。旅客移動時，應感到自然直覺，不被後勤或服務動線干擾；而工作人員則需在不影響客人的情況下，高效率完成清潔、補給與服務。這樣的動線分離設計，不僅提升旅客體驗，也能在長期營運中有效降低人力負擔與管理成本。

以台北漢來飯店為例，在公共空間與後場動線的規劃上，施工團隊並非僅依圖施工，而是反覆模擬高峰時段的人流狀態，實際測試推車、搬運與通行尺度，逐一驗證轉折距離與出入口配置，確保即使在滿載狀態下，空間仍能維持流暢秩序。動線不是畫在平面圖上的線，而是必須經過實際行走與操作後，才能成立的使用邏輯。

圖片來源：台北漢來大飯店。圖片說明：台北漢來大飯店大廳酒廊

二、體驗氛圍：用燈光喚醒五感

飯店的氛圍營造，來自對五感的細膩掌握，其中又以燈光最為關鍵。燈光不只是照明工具，而是引導情緒、塑造空間層次的重要元素。在施工階段，必須反覆演算燈光反射、亮度與色溫配置，避免過亮造成壓迫感，也避免陰影死角影響安全與舒適度。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：台北漢來飯店-行政酒廊

在台北漢來飯店的工程中，團隊重新檢視整體照明配置，逐一調整燈具角度，並針對天花凹槽與投射範圍進行多次現場試燈與微調。完工前，甚至需在不同時段進行夜間檢視，只為讓光線能自然灑落於石材與金屬表面，呈現低調而細緻的質感。這種看似不著痕跡的光影效果，其實來自高度精密、反覆修正的施工控制。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：台北漢來飯店-行政酒廊

三、細節巧思：看不見的，往往最關鍵

真正拉開飯店等級差異的，往往是旅客不一定能明確說出口，卻能真切感受到的細節。例如插座位置是否順手、開關高度是否符合使用習慣、門片收闔時是否平整安靜。這些細節若處理得宜，旅客只會感到「住得很舒服」；一旦忽略，卻會成為體驗中的破口。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：台北漢來飯店-總統套房完工照

在台北漢來飯店的施工過程中，石材全數採對紋處理，使紋理自然延伸；金屬細部則以隱形收邊工法，呈現俐落而輕盈的線條。所有對縫距離，皆以毫米為單位逐一檢驗。這樣近乎苛求的標準，並非炫技，而是在設計美感、工法可行性與長期維護之間，做出最務實的取捨，確保空間在多年使用後，依然耐看、耐用。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：台北漢來飯店-總統套房

四、材質安全：美感背後的責任

飯店施工必須同時面對高使用頻率與嚴格法規，因此建材選擇需兼顧美觀、耐用與安全。防火、耐磨、防滑與環保，都是不可妥協的基本條件。尤其在公共空間與客房內，任何材料老化或損壞，都可能直接影響旅客安全與品牌形象。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：宜蘭力麗威斯汀度假酒店-全日餐廳

以宜蘭力麗威斯汀度假酒店與漢來日月行館為例，施工設計皆特別重視與自然環境共存的策略，透過耐候建材、環保塗料與結構安全規劃，使建築在長時間使用與環境考驗下，仍能維持穩定品質與舒適體驗。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：宜蘭力麗威斯汀度假酒店-樓梯

圖片來源：漢來日月行館。圖片說明：漢來日月行館之客房

施工，是體驗真正成形的地方

飯店施工設計，從來不是單點決策，而是一連串以旅客為核心的整合思考。從功能動線的規劃、氛圍光影的掌控、細節尺度的堅持，到材質安全的把關，每一步，都深刻影響最終的入住感受。對亞藝設計而言，飯店設計的價值，並不只存在於完工當下，而是在多年使用後，仍能被反覆驗證的施工品質與空間體驗。唯有在工程階段就站在旅客角度反覆推敲，才能打造真正兼具美學、實用與安全的高品質飯店空間，讓每一次停留，都成為值得回味的體驗。

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：宜蘭力麗威斯汀度假酒店-標準房

圖片來源：亞藝設計。圖片說明：宜蘭力麗威斯汀度假酒店-標準房

