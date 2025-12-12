頂級旅遊"精品化" 奢華遊歐"河輪"穿越歐陸

生活中心／綜合報導

不只郵輪行程受歡迎，台灣旅客近年也開始玩「河輪行程」，就是到歐洲改搭船深入各城市，台灣河輪業者跟國際郵輪品牌合作，瞄準高端旅遊市場，明年開始包船奢玩歐洲。

搭船在河上賞景超CHILL，除了日韓，台灣旅客也愛去歐洲，現在興起豪奢玩法，河輪旅遊，不是郵輪喔，是要選一條河，多瑙河、萊茵河、隆河、還是斗羅河，或是挑鬱金香花季，把城堡、古鎮、酒莊等景點串聯起來，國際知名的郵輪品牌，挑選台灣成為亞洲第一站，開拓河輪市場。郵輪品牌亞太區行銷業務總經理AnthonyLaver：「我們公司正在將亞太地區打造成，豪華郵輪成長最快的地區之一，台灣是一個非常重要的市場，我們也知道，台灣的旅客喜歡精品追求品質。」

頂級旅遊精品化！奢華遊歐 搭「河輪」包船深入各城市

歐洲「河輪旅遊」打進台灣頂級奢華旅遊市場。（圖／歐舟河輪）





簡單來說，河輪就是打開歐洲地圖，河流貫穿的國家、地區，一趟就玩完。論便利性、平穩性等等級服務，旅客上船，不用一直換飯店、河面平穩不暈船，還有管家照顧，頂級旅遊市場，看準台灣旅客喜歡慢生活，有業者更以包船方式，加進台灣元素玩歐洲，管家「講台語也會通」、或是早上想「吃粥配麵筋」都有。台灣河輪品牌總經理顏素珍：「在歐洲貫穿的（國家、地區），其實已經有很多（旅遊）行程，本來就已經有的，只是用大巴在行走，不是用河輪在行走，我們目前為止到2026年，已經包了10幾艘（河輪）大概是20艘，我們的（旅客）回購率，至少有80%以上。」





河輪旅遊，起床、用餐都能賞沿途美景，河面平穩更不易暈船。（圖／歐舟河輪）





不同以往對郵輪的認知，長航程、搭載上千人，船上活動多；河輪的船相對小，一次只能載100~200人，航行在內陸河流、歐洲著名大河，比較像是移動式星級飯店，能夠更深度玩德、法、荷、捷克等國的各城市。而且現在市場品牌崛起，像是歐舟河輪、Scenic、寰宇河輪、翡翠郵輪，在台灣都很夯，只是說7至10天15萬起跳，相比郵輪，貴至少3倍，但市場還是穩定成長。旅行社行銷副理徐玉玲：「尤其是像高端旅遊，非常能夠接受這樣慢遊的旅遊生活，跟一般團體旅遊非常不一樣，河輪就像是移動式的五星酒店，住宿跟餐飲都非常講究，全包式的奢華服務，讓河輪成為近年來旅遊新趨勢。」全球河輪市場中，亞太區今年營收佔了8.9億美元，其中台灣就佔將近3成，預估2033年上看19億美元，河輪已經從小眾市場，走向成熟穩定的高端旅遊型態，錢是花比較多沒錯，但慢下來，就能有更精緻、更細節的旅遊體驗。





