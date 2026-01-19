頂級橄欖油爆假冒！食藥署長：檢出銅葉綠素

▲民進黨立委林淑芬質詢時，提到橄欖油管理已延宕多年，認為食藥署怠忽職責。（圖／取自YouTube國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 士林地檢署近日查獲業者涉嫌自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充成高價橄欖油。食藥署署長姜至剛說，油品使用橄欖粕油，且經實驗室檢驗摻了銅葉綠素。民進黨立委林淑芬直指，2013年假橄欖油事件至今，過了14年，衛福部曾經說要比照聯合國分五級管理，但至今經過了14年，痛批食藥署「瀆職」，對業者縱放。

士林地檢署近日查獲業者「堡晟興業有限公司」、「楓緣國際企業有限公司」涉嫌自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充成高價橄欖油。姜至剛今（19）日出席立法院衛環委員會時，被林淑芬、國民黨立委王育敏詢問此事。

廣告 廣告

姜至剛坦言，食藥署實驗室驗到油品有摻了銅葉綠素，因此有攙偽假冒；而業者寫的是精緻初榨油就違法。

林淑芬則痛批食藥署怠忽職責。她指出，從2013年假橄欖油事件至今，已經14年，途中2016年衛福部食藥署曾表示，橄欖油要比照聯合國分五級管理，但至今經過14年，不敢訂出什麼叫做橄欖油，因為沒有訂出品名標示標準。

橄欖油分級管理14年尚未上路 立委批：態度消極

林淑芬直指，政府沒有定義什麼叫做橄欖油，這就是對業者最大的縱放，更怒轟食藥署「你們瀆職」。她說，粕油雖然是合法的，但長期對於民眾的健康風險有一定影響，而大家有知情權利，因為長期都會以為橄欖油就是好油，但內容物卻是化學溶劑萃取。

林淑芬認為，過去食藥署以個案管理處理，但沒有制度回應，態度太消極令人不能接受。

姜至剛則回應，3個月內會研議相關標示規定。

王育敏詢問，公司從2024年出產至今售出數量有多少。姜至剛表示，確切數量仍需要回去盤點。

王育敏指出，業者大量進口橄欖油粕時是否有追蹤流向。姜至剛說，都有進行登錄、追溯和進貨流向也相當清楚，雖然橄欖油粕符合上市規定，但仍需正向揭露。

王育敏認為，當業者大量進口，從源頭管理就應加強查核機制，監督流向。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中配教寫作業怨繁體字好煩！竟喊盼盡快統一 教育部回應了

防春節連假急診壅塞 台大、北榮推「公床」收治病人

加熱菸入境攜帶200支免稅！國健署揭1原因：國外帶回最重罰500萬