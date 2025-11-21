頂級私宅 導入商務俱樂部概念

豪宅市場進入新世代，品牌建商不再只是比拼建築規格或外觀設計，更積極透過「有感公設」切入住戶日常，藉此創造社交與人脈價值。舜元建設以運動社交場域打造「三球野奢宅」的新型態住宅，雙橡園開發深化酒店御邸式服務，陸府建設以「森活聚落」導入生活策展，龍寶建設則透過跨社區的臻邸活動凝聚情感，顯示高端市場已從單純的硬體奢華，轉向兼具社交互動與生活體驗的軟實力競爭。

房市觀察家蝦爸分析，這股趨勢背後反映的是買方心態的轉變。他指出，頂端市場的買家多具跨國生活經驗，對居住空間的期待已超越「擁有」的炫耀，而是希望在社區中找到與自身價值觀契合的圈層。建商若能在公設中導入運動、藝文、商務等多元功能，讓住戶在日常中自然建立人脈與交流，不僅能提升居住滿意度，也成為豪宅市場競爭的新戰場。

以近期指標新案「舜元悟野」為例，主打「三球野奢宅」概念，打造350坪室內外運動場域，涵蓋半場籃球兼迷你足球場、標準羽球場，以及獨棟清水模會館，設有室內高爾夫與運動Bar；另規畫專屬訓練室，配備多功能重訓機、空中瑜伽、壺鈴與沙袋。鎖定追求運動社交的高資產族群，並提供商務中心、輕食廚房，導入「社交俱樂部」概念，讓住戶在社區內即可兼顧隱私與交流。

雙橡園開發則自2018年成立深耕物業，僅服務自有建案，藉由每日實務的社區服務經驗持續優化，發展具辨識度的頂級私宅款待模式。服務範疇涵蓋一日六餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動策畫，憑藉豪宅品牌開發商的獨特定位，不斷強化產品內容與服務深度。

陸府建設提出「Forest Living 森活聚落」品牌升級策略，將社區經營轉化為全方位的生活策展。從日常飲食、健康養生到藝文活動、旅遊規畫，透過專屬管家服務與專業師資，讓住戶生活如同渡假村般完整。社區不僅是居所，更是「生活共同體」，透過多元活動凝聚情感，凸顯品牌獨有的「軟體經營」特色。

創立36年的龍寶建設，長期以「臻邸生活」理念推動社區營造，不僅在建築規畫上以人為本，更主動透過社區活動凝聚住戶情感。從臻邸演唱會、古典音樂會到運動會與環保日，龍寶將品牌影響力延伸至跨社區，強化「建商不只是賣房子，更是生活顧問」的定位，成為業界具代表性的社區文化營造者。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔則強調，「有感公設」已不只是加分項，更直接影響產品的稀有性與轉手價值。他表示，高端買家在購屋時除了考慮地段與品牌，更在乎是否能在社區內享有差異化的生活體驗。特別是能兼顧私密與社交的場域，往往在二手市場更具保值力與流通性。對置產族來說，這不僅是購置一棟房子，而是買下一個兼具社交網絡與長期價值的生活舞台。