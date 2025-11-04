頂級超市Mia C’bon雙店關閉！天母安和店月底說再見 全台門市剩20間

家樂福旗下頂級超市Mia C’bon天母店將於11月30日歇業，消息引發不少在地顧客不捨。（圖／報系資料照）

家樂福近來持續調整營運規模，繼竹北店、北投店相繼歇業後，又傳營運長達21年的台中青海店將於年底關閉。如今旗下高端超市品牌Mia C’bon也宣布，台北天母店與台北安和店將於11月30日熄燈，消息一出讓不少在地居民感到震驚與不捨，直呼「這間很好逛說」、「居然要收了」。

Mia C’bon門市感恩回饋活動開跑，吸引顧客前來搶購折價商品。（圖/翻攝自Mia C'bon官網)

根據Mia C’bon官網公告，兩家門市因應營運策略調整，將營業至11月30日深夜12時，熄燈後全台僅剩20間Mia C’bon門市。品牌也透過公告向長期支持的顧客表達感謝之意，強調未來仍將持續提供服務於其他據點。

為回饋消費者，Mia C’bon自即日起至關店前推出「感恩回饋」活動。凡於天母或安和店單筆消費滿299元，即贈100元現金折價券，單筆最高回饋上限為500元。折價券可累計，消費滿1000元可使用1張，最多可折抵5張。天母店發送之折價券僅限台北大葉店使用，安和店所贈則限於台北101店與和平店使用，有效期限為12月1日至12月31日止。

天母與安和店推出滿299元送100元折價券活動，回饋至11月30日止。（圖/翻攝自Mia C'bon官網)

Mia C’bon原為頂好超市旗下的JASONS Market Place，2022年併入家樂福體系後改名為現今品牌，主打高端市場。品牌名「Mia」除與台語「東西」諧音外，亦有義大利語「我的」之意，「C’bon」則為法文「美好、美味」之意。天母店與安和店即為早期重點據點，熄燈消息令不少老顧客感到惋惜。

在社群平台Threads上，有網友分享：「從JASONS時期就在逛，最愛裡面的黑咖啡和奇怪的餅乾」、「冷門門市常常有特價品，我都來這裡挖寶」、「特別的冰品這裡才找得到，真的會想念」。

