頂級超市Mia C’bon雙店關閉！天母安和店月底說再見 全台門市剩20間
家樂福近來持續調整營運規模，繼竹北店、北投店相繼歇業後，又傳營運長達21年的台中青海店將於年底關閉。如今旗下高端超市品牌Mia C’bon也宣布，台北天母店與台北安和店將於11月30日熄燈，消息一出讓不少在地居民感到震驚與不捨，直呼「這間很好逛說」、「居然要收了」。
根據Mia C’bon官網公告，兩家門市因應營運策略調整，將營業至11月30日深夜12時，熄燈後全台僅剩20間Mia C’bon門市。品牌也透過公告向長期支持的顧客表達感謝之意，強調未來仍將持續提供服務於其他據點。
為回饋消費者，Mia C’bon自即日起至關店前推出「感恩回饋」活動。凡於天母或安和店單筆消費滿299元，即贈100元現金折價券，單筆最高回饋上限為500元。折價券可累計，消費滿1000元可使用1張，最多可折抵5張。天母店發送之折價券僅限台北大葉店使用，安和店所贈則限於台北101店與和平店使用，有效期限為12月1日至12月31日止。
Mia C’bon原為頂好超市旗下的JASONS Market Place，2022年併入家樂福體系後改名為現今品牌，主打高端市場。品牌名「Mia」除與台語「東西」諧音外，亦有義大利語「我的」之意，「C’bon」則為法文「美好、美味」之意。天母店與安和店即為早期重點據點，熄燈消息令不少老顧客感到惋惜。
在社群平台Threads上，有網友分享：「從JASONS時期就在逛，最愛裡面的黑咖啡和奇怪的餅乾」、「冷門門市常常有特價品，我都來這裡挖寶」、「特別的冰品這裡才找得到，真的會想念」。
看更多 CTWANT 文章
夫妻年收80萬養4孩！兒怨「只能穿舊衣、沒錢出國玩」 她嘆：沒讓孩流落街頭
「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月
謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀遊大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清
其他人也在看
寶佳集團首度證實併購中工！旗下公司華建等15家入股11%
中華工程（2515）經營權之戰正式浮上檯面。中工昨（3）日傳出寶佳集團旗下投資公司堡新投資已陸續取得中工約1成股權，但寶佳未立即證實。今（4）日傍晚，寶佳旗下上市營建股華建（2530）公告，堡新投資、華建、林家宏等共15家公司及自然人在今年4月8日至11月4日期間，已取得中工股權約1億8,131萬6,000股，占中工已發行股數約11.8%，並明確以「併購」為目的，正式坐實外界傳聞。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
康橋學校又出事！逾500名學生登合歡山「違法搭帳棚」遭開罰
今年康橋國際學校校外活動新聞不斷，今年4月康橋學生進行單車環島成年禮，竟在彰化遭一男子毒駕猛撞車隊，造成多人受傷。沒想到10月底，康橋國際學校安排學生登山體驗，500多名學生分梯攀登合歡山，竟然又因為沒有申請就在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，遭民眾檢舉，太管處依法開2張罰單，最高累計罰6000元。太報 ・ 13 小時前
年輕人也會重症！20多歲女「3年沒打疫苗」染疫進加護
近期新冠疫情雖處於低點，但近期有微幅上升趨勢，且出現年輕重症個案。疾管署監測顯示，上周新冠門急診就診達1,398人次，較前一周微幅上升2%，目前主流變異株為NB.1.8.1。中天新聞網 ・ 13 小時前
大到不能倒的銀行 金管會認證是「這六家」
金管會公布2025年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，今年入選的六家銀行與去年相同，仍為中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合庫銀行及第一銀行，已經是連續第六年名單完全相同。而依據最新數據，六家銀行已經在今年第一季全數提前達標2025年最低資本要求。中時財經即時 ・ 11 小時前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
雨下不停 明天「4縣市」出門記得帶傘
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署今（4）日晚間10時15分針對基隆市、新北市發布豪雨特報，也對台北市、宜蘭縣發布大雨特報，且影響時間將到明（5）天上午。民視 ・ 7 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
普發一萬一定要登記嗎？可領現金嗎？家人過世可領取嗎？普發現金必看6大QA
普發一萬登記自5日開始，依照身分證字號尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，後續11/10起每個人都可以全部開放登記，若明天無法登記的民眾也不用擔心焦慮，可以一直領取到2026年4月30日為止。Yahoo新聞整理最簡單基本的QA，提供網友了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 14 小時前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
前美國副總統錢尼辭世 享壽84歲
據英國廣播公司（BBC）報導，前美國副總統錢尼（Dick Cheney）家屬發布聲明指出，錢尼已於3日晚間逝世，享壽84歲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 4 小時前
藍營變獅群？邱毅分析這人舉動：要真幹了！
[NOWnews今日新聞]國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，鄭麗文上任新主人；前立委邱毅針對各縣市黨部主委的選擇、地方大咖及縣市長缺席、南台灣2026局勢等面向進行分析，直呼，「鄭麗文要把國民黨由羊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
黃明志遭通緝！他揪1歷史：青鳥別急著切割
[NOWnews今日新聞]被視為抗中保台偶像、青鳥男神的馬來西亞歌手黃明志，疑涉台灣網紅謝侑芯身亡案，涉嫌持毒與吸毒，據今（4）日傍晚最新消息，黃明志目前失聯、通訊全無，已遭當局通緝；對此，粉專「政客...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
足球教頭齊佐維奇場邊「心臟病發」猝逝 場上球員哭倒、比賽宣布中止
歐洲足壇傳出震撼噩耗。塞爾維亞超級聯賽拉尼奇1923（Radnički 1923）隊主教練齊佐維奇（Nenad Lalatović）在本週一帶隊作戰時，於場邊突發心臟病，年僅44歲的生命就此戛然而止，消息傳出後，整個塞爾維亞足球圈陷入哀慟。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前
記得儲水！明「8縣市部分地區停水」 影響範圍一次看
台灣自來水公司近期公告，明（5）日桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、高雄市、台南市、花蓮縣、台東縣等8縣市部分地區，將因汰換管線工程等施工需求而實施停水作業，時間最長達9小時，影響範圍一次看。中天新聞網 ・ 14 小時前
黃明志「現身」？PO照喊：我不會逃
娛樂中心／綜合報導捲入謝侑芯命案並遭馬來西亞警方通緝的歌手黃明志（Namewee），在外界猜測其行蹤之際，於今（5）日凌晨在 Instagram 發文與限時動態現身，證實本人已從新山抵達吉隆坡，並前往警局報到。民視 ・ 19 分鐘前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 14 小時前
國旅衰退「業者呼籲開放陸客來台」Yahoo民調網友看法曝
休假你會選擇國旅或出國？根據觀光署統計，今（2025）年1到9月觀光逆差達805萬人次，今年觀光逆差恐有擴大的趨勢，對此全國商總榮譽理事長、涵碧樓董事長賴正鎰呼籲，政府應開放陸客來台，盡快挽救空洞化危機，Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 14 小時前