頂級車主最在乎的不是價格而是信任！三十年專業的信安汽車影音

記者王百佑/新北報導

對於金字塔尖端的車主而言，改裝的意義早已超越炫富。這更像是一種對「原廠極限」的理性超越，以及對「時間效率」與「服務信任」的投資。

信安汽車影音成立 30 多年，從街角小店蛻變為擁有原廠級編程設備的專業旗艦中心。他們深知，頂級客群最在乎的，往往不是報價單上的數字，而是那份「把車交給你們我很放心」的承諾。

從兩位車主的分享，重新定義了「愛車的靈魂」——那是一種對極致聽覺的執著，以及對可靠服務的無形信仰。

車主顧先生 — 來自原廠的推薦，是對專業的最高信任

顧先生對愛車的要求是「極好」。當初新車交車前，他指定安裝盲點偵測與環景系統，而原廠業務毫不猶豫地推薦了信安。

「我覺得原廠既然會選擇跟信安合作，一定有他的理由。」顧先生的這句話，道出了頂級客群的選擇邏輯：專業背書，是信任的起點。

但真正讓顧先生驚豔的，是信安業務經理小敬（陳建宏）建議他安裝 DSP（數位音訊處理器）的體驗。「整個 Performance 那出來的聲音，我覺得超乎我的預期，非常棒。」他強調，改裝帶來的不是單純音量增大，而是音場的重建與極致聽覺的細節升級。小敬的服務模式也讓他感到舒適：「他也不會一直洗腦我換喇叭、換那個好。他提供的是一整個團隊。」

對顧先生來說，效率是無價的：「我有需求，他會幫我搞定，而且不會出問題。那這就值得了。」

車主胡先生— 追求原廠完整度與「隱藏功能解鎖」

胡先生則是一位追求「原廠完整度」與「隱性機能」的效率主義者。他對 MACAN 進行了尾門與尾燈的升級。他最看重的是信安對產品的堅持：

「價格還蠻合理的，而且只用原廠的東西去做。不會拿副廠跟你說那是原廠的。」這體現了信安對「OEM 品質與誠信」的堅持，讓車主無須擔心劣質品影響愛車系統。

更讓胡先生感到安心的是信安的「編程解鎖」能力。他發現許多原廠出廠時被隱藏的功能，需要選配才能開啟，但信安擁有專業設備與技術，能夠協助車主「刷出」這些隱藏功能。這項技術的突破，讓胡先生的愛車在不更動硬體的前提下，功能上獲得了真正的升級。

「信安讓我覺得說突破很多東西，隱藏功能。這讓我覺得很誠信，讓我覺得很安心。」胡先生總結道，他們像是把車子當成自己的車子在用，體現了頂級的服務態度。

無形的價值：信安的 30 年堅持與售後服務

兩位車主都指向了同一個核心價值：售後服務與對品質的堅定。

信安汽車影音業務經理-陳建宏（小敬）

信安汽車影音業務經理陳建宏（小敬）指出，對於高端車主而言，除了價格，更應該關注的是「無形價值」：「您的車子會在什麼樣子的環境下去做施工？由什麼樣子的技師負責？交車之後，有沒有一個有效率的售後服務團隊來服務您？」

這正是信安從 1990 年在板橋民生路起家時，就刻在骨子裡的老派堅持：「車主把車交給我們，就是把信任交給我們。」 在那個沒有行銷的年代，信安靠著「走線一定要整齊、電系不傷原車」的工藝與口碑，從小店一步一腳印，成為今天擁有原廠系統診斷與編程設備的新莊旗艦中心。