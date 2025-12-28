頂級辣妹披聖誕戰袍！男友10分鐘內結束...她無奈求解

一位女網友為了聖誕節精心打扮，結果男友的表現卻讓她措手不及。（示意圖／翻攝自pixabay）





情侶之間親密的肢體互動有助於維持甜蜜情感，不只幸福也要「性」福。但最近一位女網友發文求助，提到自己為了聖誕節精心打扮，結果男友的表現卻讓她措手不及，不僅時間短促，甚至連換個姿勢都顯得吃力。這種房事不協調的困擾，意外引發了大量網友共鳴，大家紛紛出謀劃策。

聖誕驚喜變短暫回憶

一名擁有168公分、55公斤且具備魔鬼身材的女網友在Dcard發文表示，自己在聖誕節特別換上聖誕裝想給男友驚喜，沒想到過程非常短暫，男友很快就表示不行了。原PO提到，男友經常在同一個姿勢維持不久就必須更換，或是需要中途停下來冷靜，讓她感覺每次都還沒滿足就結束。她也認真詢問網友是否有改善方法，沒想到貼文迅速衝上熱門板，吸引無數留言討論。

因打工過於疲憊？

原PO解釋，兩人目前都是大學生，且皆為彼此的第一次，但男友因為有在打工，她懷疑可能是身體太過勞累所致。目前兩人從未連續進行第二次，因為男友表示會感到疼痛，讓原PO感到困惑。

關於時間方面，她透露男友如果中間沒有停下來休息，大約只能維持3到5分鐘，若有休息則能撐到10分鐘左右，雖然前戲做得很足且互動過程很舒服，但男友似乎慾望較低，大約一週僅自行解決1到2次。

原PO強調，男友平時對她非常關心，這讓她更想一起解決這個問題，目前她打算建議男友多運動，並表示自己會陪同參與以增進體力。

網友留言建議

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你這身材比例，很優耶，叫你男友運動多深蹲，有幫助」、「休息一下，第二輪會比較持久」、「去看醫生比較快」、「上班回來先睡一下再做，不然就是平常要有運動的習慣」、「去慢跑，兩天跑一次，至少5公里，持久度有差」。